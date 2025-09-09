Francia: Emmanuel Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, el cuarto en un año

Sucederá a François Bayrou, destituido el lunes tras perder una moción de confianza en la Asamblea Nacional.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , nombró al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro , después de que François Bayrou formalizara su dimisión tras el fracaso de la cuestión de confianza en la Asamblea Nacional.

El sucesor de Bayrou tendrá la difícil tarea de sacar adelante la crisis presupuestaria en un parlamento conflictivo y profundamente dividido: Francia se encuentra bajo presión para reducir un déficit que casi duplica el límite máximo del 3% establecido por la Unión Europea y una deuda equivalente al 114% del PBI.

Su acción, "se guiará por la defensa de la estabilidad política e institucional para la unidad del país , así como la independencia, el poder y el servicio al pueblo francés", indicó la Presidencia francesa.

Sébastien Lecornu , nacido en 1986, es conocido por ser parte de la generación de políticos franceses más fieles a Macron . Ejerció el cargo de ministro de Defensa desde 2022 y actualmente es el único miembro del Ejecutivo que estuvo junto a Macron en todos sus mandatos desde 2017.

Secretario de Estado para la Transición Ecológica y Solidaria (2017-2018), m inistro encargado de las Colectividades Territoriales (2018-2020); titular de Ultramar (2020-2022) y, hasta hoy mismo, ministro de Defensa .

Este martes, Lecornu, que ya fue propuesto para el cargo el año pasado, fue elegido por Emmanuel Macron como el primer ministro de Francia.

nuevo primer ministro frances Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia.

François Bayrou perdió la votación de confianza en la Asamblea Legislativa

La derrota del Primer Ministro francés en la cuestión de confianza de este lunes desencadenó la caída del Gobierno. Tras casi tres horas de discursos, los diputados votaron que no respaldarán a François Bayrou con 194 votos a favor y 364 en contra.

El gobierno de Bayrou es el cuarto que cae en este periodo y el tercero en poco más de un año, lo que refleja una profunda fragmentación del Parlamento. La oposición calificó a este periodo como “autodisolución".