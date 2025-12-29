Brujos peruanos vaticinan la caída de Nicolás Maduro y una grave enfermedad para Donald Trump en 2026 + Seguir en









Durante una ceremonia realizada en una playa de Lima, chamanes lanzaron predicciones sobre el escenario político internacional del próximo año y anticiparon fuertes cambios drásticos para EEUU, Venezuela, Rusia, Ucrania y Perú.

Los chamanes en el ritual ancestral en 2022, vaticinando que no llegaría la paz en el 2023, como terminó ocurriendo.

Como cada víspera de Año Nuevo, brujos se reunieron en las playas de Lima, Perú, para arrojar algunos vaticinios, en este caso para los del entrante 2026. Este lunes, chamanes presagiaron la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y una enfermedad grave para el presidente de EEUU, Donald Trump.

Líderes mundiales como Trump, Maduro, los presidentes Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China y Volodímir Zelenski de Ucrania, estuvieron presentes en fotografías, durante la ceremonia. Los chamanes se encargaron de dejar las imágenes de todos los mandatarios, sobre una sábana de flores que cubría la arena de una playa de Lima. Luego, para que el ritual se completara, colocaron hojas de coca, calaveras e incienso quemado.

A partir de los resultados, los brujos explicaron los distintos resultados. En primer lugar, el chamán Juan de Dios García, explicó que "en 2026, vemos derrotado al señor Nicolás Maduro, y va a salir huyendo de Venezuela".

García vistió un poncho azul, sombrero negro y un collar de semillas rojas y negras en la playa de Agua Dulce del distrito Chorrillos. A las orillas del Pacífico peruano, alrededor de una docena de brujos coloridos agitaron antorchas y flores, además de cruzar espadas de metal sobre las fotografías de los líderes para sus predicciones.

Donald Trump En un horizonte más optimista, el chamán predijo el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. "Veo que el conflicto (...) va a terminar, van a levantar la bandera de la paz". Sin embargo, dio lo que sería una alerta máxima para el gobierno estadounidense: "EEUU que se prepare porque va a caer enfermo de gravedad el señor Donald Trump".

El vaticinio chaman para las elecciones de Perú de 2026 En el plano local, los brujos también dieron su visión sobre las elecciones generales de abril, en Perú. Allí, García arrojó que la definición electoral se definirá entre una mujer y un hombre, en un balotaje, y vaticinó que la candidata de derecha Keiko Fujimori ganará los comicios. "La mujer sueña con gobernar Perú", destacó.