Rusia denunció un intento de ataque ucraniano contra la residencia de Vladimir Putin y advirtió represalias

El canciller Serguéi Lavrov aseguró que Ucrania lanzó 91 drones de largo alcance en pleno proceso de negociaciones de paz. Donald Trump repudió el hecho.

Rusia denunció ataque a la residencia de Vladimir Putin.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció que Ucrania intentó atacar la residencia oficial de Vladimir Putin mediante un masivo envío de drones, en un contexto marcado por las negociaciones diplomáticas para poner fin a la guerra, que ya supera los tres años, y advirtió que habrá una respuesta rusa.

Según explicó Lavrov, el intento de ataque ocurrió durante la noche del 28 al 29 de diciembre, cuando 91 drones de largo alcance fueron lanzados contra la residencia presidencial ubicada en la provincia de Nóvgorod. De acuerdo con la versión oficial, todos los aparatos fueron derribados por los sistemas de defensa aérea, sin que se registraran víctimas ni daños materiales.

El canciller subrayó que el hecho se produjo en medio de las negociaciones en curso y remarcó que Moscú no dejará pasar el episodio. “Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como ésta no quedarán sin respuesta”.

trump putin zelenski Con la mediación de EEUU, Rusia y Ucrania se encuentran en pleno proceso de negociaciones de paz. Lavrov aclaró que Rusia no tiene previsto abandonar el diálogo con Washington, orientado a encontrar una salida a la crisis ucraniana, aunque advirtió que la postura negociadora será revisada. “Teniendo en cuenta la transformación definitiva del régimen criminal de Kiev, que ha pasado a aplicar una política de terrorismo de Estado, se revisará la posición negociadora de Rusia”.

Desde Kiev, el gobierno del presidente Volodímir Zelenski rechazó de plano la acusación y sostuvo que se trata de una denuncia falsa, construida por el Gobierno ruso con el objetivo de desarticular el proceso de paz que se encuentra en marcha.

Donald Trump criticó el ataque denunciado contra una residencia de Vladimir Putin El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes el ataque con drones denunciado por Rusia contra una residencia del presidente Vladimir Putin en la región de Nóvgorod, al considerar que se trata de un episodio inoportuno en un contexto de negociaciones diplomáticas sensibles para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump sostuvo que el propio mandatario ruso lo contactó durante la mañana para informarle sobre el episodio. “No es bueno. No es el momento adecuado para hacer nada de eso”, afirmó el jefe de Estado estadounidense, al tiempo que remarcó que una cosa es que Ucrania mantenga una postura “ofensiva” en el conflicto y otra muy distinta es que “ataquen su casa”. El presidente estadounidense realizó estas declaraciones ante la prensa junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y subrayó que se trata de un “momento delicado”, en referencia directa a las negociaciones en curso. “Me enteré hoy por el presidente Putin y me enfadé mucho”, reiteró Trump. Las declaraciones se conocieron luego de que Rusia acusara formalmente a Ucrania de haber lanzado durante la madrugada un ataque con drones contra una residencia presidencial, hecho por el cual Moscú advirtió que podría reconsiderar su postura negociadora en el proceso de paz destinado a poner fin a la invasión iniciada en febrero de 2022. Desde Kiev, el presidente Volodímir Zelenski rechazó la versión rusa y aseguró que se trata de una maniobra para “socavar todos los logros” diplomáticos alcanzados hasta el momento. “Las típicas mentiras rusas”, expresó el mandatario ucraniano al desmentir las acusaciones.