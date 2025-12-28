Sismo de magnitud 6.2 sacude el norte de Perú y se sintió en Lima + Seguir en









El movimiento tectónico frente a la costa de Chimbote provocó vibraciones y caída de objetos; autoridades llaman a mantener la calma y revisar edificaciones.

Epicentro en el océano Pacífico, frente a la costa de Chimbote, el sismo se sintió también en Lima.

Un sismo de magnitud 6.2 sacudió la noche del sábado el norte de Perú y se percibió con intensidad en la ciudad portuaria de Chimbote, así como en la capital, Lima. El epicentro se ubicó frente a la costa, a 52 kilómetros de profundidad, generando vibraciones y caída de objetos que alarmaron a los habitantes de la zona.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el temblor ocurrió a las 21:51 y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 67 kilómetros al oeste de Chimbote. La profundidad del fenómeno fue de 52 kilómetros, y la magnitud registrada fue de 6.2 en la escala de Richter, un nivel considerado moderado pero claramente perceptible.

sismo perú El Instituto Geofísico del Perú confirmó que el movimiento tuvo una profundidad de 52 kilómetros. X: @marce_sotomayor En la ciudad portuaria, el sismo alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli Modificada, provocando vibraciones en puertas y ventanas, así como el desplazamiento de objetos pequeños en hogares y comercios.

Tras el sismo, comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos de calles con objetos esparcidos y mercadería caída en locales comerciales. Vecinos salieron de sus casas para comprobar daños y dialogar con sus vecinos sobre lo sucedido, mostrando la magnitud del impacto local.

sismo perú Videos en redes sociales mostraron calles con objetos esparcidos y mercadería caída tras el temblor. X: @Cronica_Urbana Origen tectónico y medidas de precaución El IGP explicó que el sismo se debió a un proceso de subducción, donde una placa tectónica se desliza por debajo de otra, liberando energía acumulada frente a la costa peruana. Esta zona es conocida por su actividad sísmica frecuente.

Las autoridades recomiendan mantener la calma, seguir protocolos de emergencia y revisar viviendas y edificaciones tras el temblor para reducir riesgos ante futuros eventos. “Es importante no subestimar estos movimientos y garantizar la seguridad de las personas y estructuras”, recordaron desde el organismo.

