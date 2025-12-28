Sismo de magnitud 6.2 sacude el norte de Perú y se sintió en Lima

Un sismo de magnitud 6.2 sacudió la noche del sábado el norte de Perú y se percibió con intensidad en la ciudad portuaria de Chimbote, así como en la capital, Lima. El epicentro se ubicó frente a la costa, a 52 kilómetros de profundidad, generando vibraciones y caída de objetos que alarmaron a los habitantes de la zona.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el temblor ocurrió a las 21:51 y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 67 kilómetros al oeste de Chimbote. La profundidad del fenómeno fue de 52 kilómetros, y la magnitud registrada fue de 6.2 en la escala de Richter, un nivel considerado moderado pero claramente perceptible.
En la ciudad portuaria, el sismo alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli Modificada, provocando vibraciones en puertas y ventanas, así como el desplazamiento de objetos pequeños en hogares y comercios.
Tras el sismo, comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos de calles con objetos esparcidos y mercadería caída en locales comerciales. Vecinos salieron de sus casas para comprobar daños y dialogar con sus vecinos sobre lo sucedido, mostrando la magnitud del impacto local.
Origen tectónico y medidas de precaución
El IGP explicó que el sismo se debió a un proceso de subducción, donde una placa tectónica se desliza por debajo de otra, liberando energía acumulada frente a la costa peruana. Esta zona es conocida por su actividad sísmica frecuente.
Las autoridades recomiendan mantener la calma, seguir protocolos de emergencia y revisar viviendas y edificaciones tras el temblor para reducir riesgos ante futuros eventos. “Es importante no subestimar estos movimientos y garantizar la seguridad de las personas y estructuras”, recordaron desde el organismo.
