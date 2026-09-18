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18 de septiembre 2026 - 12:59

La Fundación Nobel aumentó el valor de su premio por su 125º aniversario: de cuanto será

Así lo confirmó en un comunicado la directora de la Fundación, Hanna Stjarne. A su vez, la suma se repartirá entre los laureados cuando haya más de un ganador en una misma disciplina.

Al aumentar la dotación del premio, preservamos la relevancia a largo plazo de los Nobel, sostuvo la directora de la Fundación.

"Al aumentar la dotación del premio, preservamos la relevancia a largo plazo de los Nobel", sostuvo la directora de la Fundación.

Los ganadores de los premios Nobel recibirán u$s1,21 millones por categoría a partir de este año, según informó este viernes su Fundación. Este premio equivale a 12 millones de coronas suecas, un aumento en comparación al 2025 cuando el valor era de 11 millones, y coincide con la celebración del 125º aniversario del galardón.

"Este año celebramos el 125º aniversario del Premio Nobel y, con motivo de esta conmemoración, nos complace poder aumentar la cuantía del premio en un millón de coronas", señaló en un comunicado la directora de la Fundación, Hanna Stjarne.

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La Fundación Nobel aumenta el premio a u$s1,21 millones

A su vez, la suma se repartirá entre los laureados cuando haya más de un ganador en una misma disciplina. "Al aumentar la dotación del premio, preservamos la relevancia a largo plazo de los Nobel y garantizamos que la parte económica del galardón mantenga su valor con el paso del tiempo", agregó la directora.

A su vez, la suma se repartirá entre los laureados cuando haya más de un ganador en una misma disciplina.

A su vez, la suma se repartirá entre los laureados cuando haya más de un ganador en una misma disciplina.

Los primeros premios Nobel fueron entregados en 1901, cuando la dotación ascendía a 150.782 coronas suecas por categoría. La semana de los Nobel comenzará el 5 de octubre con el anuncio del premio de Medicina, seguido por los de Física, Química, Literatura y Paz los días siguientes. Por su parte, el premio de Economía cerrará la ronda de anuncios el 12 de octubre.

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