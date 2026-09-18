El curioso sarcófago de Harald V: tiene forma de barco y capacidad de absorber CO2

Los detalles de la tumba fueron dadas por el Palacio Real de Noruega. El costo de su fabricación se eleva hasta los casi u$s2 millones.

En septiembre, la Casa Real de Noruega sufrió la pérdida del Rey Harald V y la princesa Astrid.

El sarcófago donde reposan los restos del rey Harald V de Noruega sorprendió a todos por su forma de barco y por el material del que está construido: una roca capaz de absorber y fijar dióxido de carbono (CO2). El Palacio Real de Noruega reveló este viernes los detalles de la última morada del monarca, fallecido el 28 de agosto a los 89 años.

La familia Real de Noruega afronta semanas de profundo duelo. El funeral de Harald se realizó el 9 de septiembre en Oslo, hecho al que le siguió, tan solo dos días después, la princesa Astrid, hermana de Harald.

Hasta ahora, prácticamente no se conocían detalles sobre el sarcófago de Harald V, que fue instalado en el mausoleo real de la fortaleza de Akershus y sobre el que el propio rey solía bromear.

La tumba, de dos plazas, está hecha de olivino, una roca verdosa de unos 400 millones de años de antigüedad procedente del oeste de Noruega . Según explicó el Palacio en un comunicado, su capacidad para absorber y fijar CO2 fue incorporada como parte del simbolismo del diseño.

"La piedra de olivino verdosa puede absorber y fijar el CO2, propiedad que los diseñadores destacaron como símbolo del amor del rey Harald y de la reina Sonia (la viuda de Harald) por la naturaleza y de su preocupación por las generaciones futuras", explicó.

El funeral de Harald V se llevó adelante el pasado 9 de septiembre. Casa Real de Noruega

De color verde oliva y con el fondo redondeado, el sarcófago tiene la forma de un barco. El diseño hace referencia a la pasión de Harald por el mar y también a las antiguas sepulturas, especialmente las vikingas, en las que se suponía que la embarcación debía acompañar al difunto hacia el más allá.

El propio Harald había hecho bromas sobre el lugar donde descansaría. "Espero que esté bien acolchado para que la estancia sea cómoda. De todos modos, vamos a quedarnos allí un buen tiempo", había dicho cuando todavía estaba vivo.

El sarcófago tuvo un costo de 20 millones de coronas, equivalentes a u$s1,95 millones, y se encuentra junto a otros dos en el mausoleo.

Uno de ellos, de mármol blanco, está ubicado en el centro de la sala y alberga los restos del rey Haakon VII, primer monarca de la actual dinastía y abuelo de Harald, junto a los de su esposa, la reina Maud. El otro, de bronce patinado en verde oscuro, contiene los restos de los padres de Harald: el rey Olaf V y la princesa heredera Marta.