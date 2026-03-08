Cambio de mando en Chile: asume José Antonio Kast y anuncia su gabinete de gobierno

El presidente electo organiza la transición tras su triunfo en las elecciones y prepara el anuncio de los ministros que lo acompañarán en su gobierno.

José Antonio Kast inició la organización de su gobierno tras ganar la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre en Chile. El líder del Partido Republicano comenzó los preparativos para asumir la presidencia y coordina la transición con la administración saliente de Gabriel Boric mientras define a los integrantes del gabinete que lo acompañarán en La Moneda.

Durante esas semanas también se realizan las designaciones de los ministros que formarán parte del nuevo gabinete. Este proceso ocurre en pleno verano chileno, una etapa en la que el presidente electo organiza su equipo político y administrativo antes de instalarse oficialmente en el Palacio de La Moneda.

Kast logró la victoria electoral con el apoyo de todo el espectro de la derecha chilena , un factor que será clave en la definición de los cargos de su futura administración, que sucederá al gobierno de izquierda encabezado por Gabriel Boric.

En Chile, el traspaso de poder entre un presidente y su sucesor se extiende durante tres meses. Este período permite que las autoridades salientes y entrantes intercambien información y coordinen el funcionamiento del Estado para garantizar la continuidad institucional.

El presidente electo se fijó como objetivo presentar a los primeros ministros de su gabinete el 15 de enero de 2026. Desde la noche de su triunfo comenzaron a circular distintos nombres como posibles integrantes del futuro gobierno, aunque Kast aún no confirmó públicamente a ninguno.

Hasta ahora, el único nombramiento oficial es el de Claudio Alvarado, exministro de la Secretaría General de la Presidencia y dirigente de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Su rol será actuar como enlace entre el gobierno saliente y la nueva administración durante el proceso de transición.

INTER-CHILE-ELECTION-R_opt.jpeg El equipo de Kast instaló su centro de operaciones en “La Moneda Chica”, en la comuna de Las Condes.

Dónde trabaja el equipo de transición del presidente electo

El equipo político de Kast instaló su centro de operaciones en una casa ubicada en la calle La Gloria, en la comuna de Las Condes, en el sector oriente de Santiago. El lugar es conocido como “La Moneda Chica”, un espacio tradicional utilizado por presidentes electos para organizar la estructura de sus futuros gobiernos.

Desde el triunfo electoral, el recinto recibió a dirigentes políticos, asesores y potenciales ministros que participan en las reuniones de planificación de la nueva administración.

Otros mandatarios electos también utilizaron sedes similares durante sus procesos de transición. En 2021, Gabriel Boric estableció su centro de operaciones en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ubicado en la comuna de Providencia.

TAPA-KAST-REUTERS_opt.jpeg La ceremonia de traspaso presidencial se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso.

¿Cuándo se realizará el cambio de mando presidencial?

José Antonio Kast asumirá oficialmente la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026. La ceremonia de traspaso de mando se realizará en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, ubicada a unos 120 kilómetros de Santiago.

Durante el acto, el presidente saliente Gabriel Boric entregará la banda presidencial y la Piocha de O’Higgins, símbolos del poder ejecutivo chileno. La ceremonia se desarrolla ante parlamentarios, autoridades nacionales, diplomáticos y jefes de Estado invitados, y es encabezada por el presidente del Senado.

Boric y Kast Gabriel Boric dejará la banda presidencial y la Piocha de O’Higgins durante el cambio de mando. Foto: AP

¿Qué ocurrirá con Boric después de dejar la presidencia?

El cambio de mando marcará el final del gobierno de Gabriel Boric, quien dejará el cargo con 40 años recién cumplidos. Tras abandonar la sede del Congreso Nacional, el mandatario pasará a ser oficialmente expresidente de Chile.

Su salida del poder generó debate en la política chilena sobre los beneficios y asignaciones económicas que reciben los exmandatarios de por vida. Hasta el momento, Boric no detalló cuáles serán sus próximos pasos, aunque una de sus prioridades estaría centrada en la crianza de su hija Violeta, nacida durante su mandato.