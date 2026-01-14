Gabriel Boric inscribirá a Michele Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU

El mandatario explicó que su decisión es previa a las elecciones presidenciales en Chile. Aseguró que Bachelet tiene "el currículum para los momentos difíciles que vive el mundo".

El presidente de Chile Gabriel Boric anunció que inscribirá a la exmandataria de su país Michele Bachelet a la candidatura en la Secretaría General de la ONU. El hombre destacó su trayectoria y, de ser elegida, podría convertirse en la primera mujer a cargo en la historia del organismo.

" Por la trayectoria que tiene la (ex) presidenta Bachelet me parece que es indiscutible - y así se entiende en todo el mundo-, que es una de las personas con el currículum para los momentos difíciles que se viven en el mundo y el multilateralismo, para asumir una responsabilidad de estas características", aseguró Boric en entrevista en CNN Chile.

Además, precisó que los plazos los están viendo en conjunto con la expresidenta y en conversaciones también con otros líderes mundiales. También reconoció que en "el proceso de selección tiene siempre encima la posibilidad de veto de los que se llaman 5P (cinco potencias)", en relación con el consenso de EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia .

Bachelet ya estuvo al frente de ONU Mujeres y fue Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

La actual oposición a su gobierno enfatizó que la expresidenta perdió posibilidades de llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas por las continuas críticas de Boric al presidente de EEUU Donald Trump y a sus políticas.

Al respecto, Boric explicó la importancia de mantenerse siempre alineado a sus ideas: "Lo conversé con ella...uno tiene que actuar no escondiendo las cartas de lo que cree, ahora si EEUU decidiera vetarla, tendrá que justificarlo".

Otros postulantes a la ONU

La confirmación de la candidatura de Bachelet se produce en la misma jornada en que se conoció otra aspirante al cargo de la primera mujer en dicho cargo en la historia del organismo: la diplomática ecuatoriana Ivonne de Baki, que postula por Líbano ya que tiene doble nacionalidad.

Otros postulantes confirmados son el argentino Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), y la costarricense Rebeca Grynspan, actual encargada de la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).