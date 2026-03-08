Ley de Glaciares, minería binacional y tecnología: nuevo escenario para invertir en la Cordillera

La media sanción a la adecuación de la ley de Glaciares abre superficie cordillerana clave para cobre y vuelve operativo el Tratado Minero con Chile.

Aunque la adecuación a la ley de Glaciares tiene un claro objetivo proinversión, genera posiciones encontradas entre distintos actores ambientales y políticos, por lo que es razonable anticipar cierto nivel de debate público y eventuales cuestionamientos en su implementación.

Después de la media en sanción en Senadores ; en Diputados se acordó realizar dos audiencias públicas federales en marzo, por lo que el tratamiento en el recinto se trasladaría a abril, prolongando la discusión política y comunicacional en torno a la ley de Glaciares .

Creo que, una ley de Glaciares basada en la mejor evidencia disponible y gestionada con trazabilidad, transparencia y buena comunicación no es una concesión a la minería, sino la condición para que la protección del agua y el desarrollo de proyectos de cobre y otros minerales puedan convivir en el tiempo.

La oportunidad de este cambio normativo es dejar atrás una discusión de consignas y pasar a un esquema con información pública clara, diálogo temprano con las comunidades y compromisos ambientales que se puedan controlar.

En el caso de la minería , la clave es marcar un rumbo propio, apoyado en datos y buenas prácticas, que no deje el debate capturado por slogans ambientalistas ni por discursos antiminería simplificados; si el sector no ocupa ese espacio con información y compromisos concretos, otros lo harán con relatos que poco tienen que ver con la realidad de los proyectos.

Si se adecua la ley, este sería un escenario probable relacionado a las inversiones, el tratado minero y la tecnología.

Impacto sobre la promoción de inversiones

Ampliación del espacio geográfico habilitado

Al acotar el concepto de ambiente periglacial protegible a aquellas zonas con función hídrica demostrable, se liberan extensas áreas cordilleranas que, bajo la interpretación amplia anterior, quedaban virtualmente vedadas a la actividad minera. Esto es relevante para proyectos mineros donde la coexistencia con geoformas criogénicas menores era una fuente permanente de riesgo regulatorio. Para compañías y financiadores, que miran horizontes de largo plazo, contar con un mapa normativo más predecible es un activo crítico.

Reducción de la incertidumbre normativa y mejora de la bancabilidad

Al concentrarse en la función hídrica comprobable, la reforma establece un marco más basado en evidencia técnicocientífica, reduciendo el “riesgo regulatorio difuso” que los inversores y financiadores incorporan en sus tasas de descuento. Para bancos, fondos y offtakers, contar con reglas claras sobre qué se protege y bajo qué criterios disminuye la probabilidad de interrupciones por cambios normativos o fallos de alto impacto.

Mayor alineamiento con las estrategias provinciales de desarrollo

Otorgar más peso a las provincias en la gestión del inventario y en la evaluación de proyectos tiende a alinear la normativa ambiental con sus planes de desarrollo productivo. Esto refuerza el compromiso político de los gobernadores con la viabilidad de la cartera minera y, al mismo tiempo, traslada parte de la gobernanza y de la estabilidad de las reglas a la capacidad de cada provincia para sostener consensos internos, lo que abre oportunidades pero exige un análisis detallado del mapa político provincial.

Señal de política de Estado hacia el cobre

La decisión de priorizar la revisión de la ley de Glaciares envía un mensaje claro: el desarrollo minero pasa a ocupar un lugar central en la estrategia económica nacional, particularmente en minerales asociados a la transición energética. La reforma se articula con otras iniciativas de mejora del régimen cambiario para inversiones, estabilización fiscal y promoción de infraestructura logística y energética, y busca reposicionar a Argentina en el radar global de proyectos greenfield de cobre y expansión de litio.

El mensaje clave es que la media sanción mejora el “marco de viabilidad” para la minería.

En síntesis, la media sanción a la reforma de la ley de Glaciares es una señal proinversión de alto contenido político, que apunta a despejar un cuello de botella regulatorio clave para proyectos de cobre y litio; no transforma por sí sola el perfil de riesgo del sector, pero mejora la previsibilidad jurídica y reposiciona a Argentina como una jurisdicción más competitiva en la disputa global por capital para minería de larga vida útil.

La Ley de Glaciares y el Tratado Minero con Chile

La adecuación de la ley de Glaciares redefine con mayor precisión qué se protege como “glaciar” y “ambiente periglacial” y traslada buena parte de la validación técnica y cartográfica a las provincias, liberando superficie en la franja cordillerana antes restringida por una interpretación expansiva, en particular en San Juan, Mendoza, Catamarca y otras.

En esa zona se concentra una cartera de alrededor de veinte proyectos de cobre en distintos niveles de desarrollo (8 son clave y están muy avanzados) que, al destrabarse, dejan de ser solo “potenciales” y pasan a ser desarrollables, activando demandas concretas de logística, energía, abastecimiento y servicios a ambos lados de la cordillera.

Para lograr que los proyectos de cobre y litio se traduzcan efectivamente en inversión y empleo, resulta necesario evaluar la complementariedad del nuevo marco jurídico con un plan integral de infraestructura y logística en la franja cordillerana -rutas de estándar minero, pasos fronterizos, redes eléctricas, energía limpia, gasoductos, capacidad portuaria y conectividad digital- articulado con Chile en el marco del Tratado Minero y sustentado en esquemas de asociación público-privada.

El Tratado de Integración y Complementación Minera Chile-Argentina provee el marco jurídico para ordenar esa expansión mediante protocolos específicos, que definen áreas de operación binacional con facilitación aduanera, impositiva, logística y de uso de infraestructura compartida.

Sin protocolos, cada cruce de bienes, equipos o insumos queda sometido al régimen aduanero general, encareciendo y rigidizando la logística de alta montaña; con protocolos, la frontera se convierte en un espacio operativo integrado diseñado a medida de las necesidades de cada proyecto.

Cuando varios proyectos de cobre argentinos en la franja limítrofe avancen simultáneamente a etapas de factibilidad o construcción, impulsados por la reforma, la masa crítica de operaciones que utilizan servicios e infraestructura de Chile –puertos, caminos, energía, proveedores– crecerá de forma abrupta.

Esa combinación de más proyectos habilitados regulatoriamente y mayor articulación logística con Chile lleva a que operadores y bancos incorporen el paraguas del Tratado como condición de bancabilidad y herramienta formal de gestión del riesgo de frontera, disparando la necesidad de nuevos protocolos o de actualizar los existentes.

En una mirada estratégica, si la adecuación de la ley de Glaciares se consolida, Argentina libera una franja cordillerana clave para el desarrollo de cobre –en especial en San Juan, Mendoza y otras provincias– y, a medida que esos proyectos entren en construcción, el Tratado Minero dejará de ser un marco casi teórico para transformarse en un instrumento operativo central para ordenar aduanas, logística y uso de infraestructura compartida.

Ese cambio generará una demanda súbita de protocolos binacionales bien diseñados y ejecutables, en un contexto en el que tanto el sector público como el privado tendrán que adecuar, consolidando las capacidades necesarias para gestionar un salto operativo de esa magnitud.

Actualmente existen cinco protocolos específicos vigentes al amparo del Tratado Minero y otros cinco en proceso de aprobación, lo que muestra tanto el avance realizado como la brecha por cerrar para acompañar el nuevo ciclo de inversiones.

El Tratado Minero y la Tecnología

El crecimiento en la cantidad y complejidad de protocolos va a producir un volumen inédito de documentación, aplicación normativa y coordinación entre las Secretarías Ejecutivas y los Grupos de Trabajo de ambos países; sin apoyo tecnológico, gestionar ese flujo de información y decisiones se vuelve casi inmanejable, lo que abre una oportunidad clara para digitalizar la gestión del Tratado.

Aplicar tecnología y herramientas de transformación digital al Tratado Minero Argentina-Chile es una forma directa de modernizarlo y hacerlo más eficiente y atractivo para la inversión. En una primera etapa, esto podría incluir una plataforma digital para seguir permisos y avances de los proyectos binacionales, sistemas en la nube para ordenar la documentación y herramientas básicas para coordinar mejor pasos fronterizos, gasoductos, líneas eléctricas y rutas.

Más adelante, podría incorporarse el uso de sensores y centros de control remoto para monitorear operaciones en tiempo real, reducir costos y mejorar la seguridad, apoyándose en soluciones como inteligencia artificial e IoT.

La digitalización de estos procesos ayudaría a reducir tiempos y costos, reforzar la transparencia y la licencia social, y coordinar mejor el uso de infraestructura y energía, en línea con los compromisos de descarbonización de Chile y Argentina.

Nota: El Tratado Minero y la Tecnología fue elaborado en consulta con especialistas en transformación digital del sector minero, cuya experiencia resultó clave para identificar estas líneas de trabajo.