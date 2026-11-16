Cinco grandes preguntas que plantean los CEOs de EEUU en su encuentro en China

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China sufrieron un revés inesperado antes de la importante cumbre de directores ejecutivos que se celebrará en Shenzhen.

Por Brent Crane. Se espera que el presidente Trump y ejecutivos de empresas tecnológicas estadounidenses se reúnan esta semana en Shenzhen para una importante cumbre . En la agenda figuran: la estancada guerra comercial, la ampliación de los controles a las exportaciones y las presuntas actividades de espionaje.

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China sufrieron un revés inesperado antes de la importante cumbre de directores ejecutivos que se celebrará la próxima semana en Shenzhen, China.

El jueves, Jensen Huang dimitió como director ejecutivo de Nvidia tras revelarse que había tenido relaciones extramatrimoniales con una ejecutiva de la empresa y una mujer sospechosa de ser espía china.

Huang, uno de los artífices del auge de la inteligencia artificial, fue también, quizás, el principal defensor en Washington de que las empresas estadounidenses vendieran hardware de IA a China , un tema que se ha convertido en fundamental para la tensa relación económica entre ambos países. Huang, quien mantiene una estrecha relación con el presidente Trump, también ha promovido modelos de IA abiertos, un enfoque favorecido por muchas empresas chinas.

Los sectores más críticos con China en el Congreso ya han aprovechado el escándalo para impulsar tres proyectos de ley que impondrían más restricciones a las exportaciones de tecnología a ese país.

La cumbre de la próxima semana, organizada por el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, tiene el potencial de impulsar las conversaciones políticas. Se espera que Trump y el líder chino Xi Jinping (y quizás el presidente ruso Vladimir Putin) se reúnan. Paralelamente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, participará en un diálogo bilateral sobre inteligencia artificial.

Pero los observadores tienen pocas expectativas de grandes cambios. "A los chinos les gustaría prolongar esta frágil estabilidad el mayor tiempo posible", declaró a DealBook Ryan Hass, investigador sénior de la Brookings Institution que asesoró al presidente Barack Obama y a funcionarios de la Casa Blanca sobre la política estadounidense hacia China.

NVIDIA

Sin embargo, en medio de una guerra comercial estancada, controles de exportación cada vez mayores, disputas legales y sospechas de espionaje, el panorama podría haberse complicado aún más. Estas son las preguntas más importantes que rodean la relación económica más importante del mundo.

¿Estados Unidos intensificará las restricciones a la exportación de chips avanzados?

Estados Unidos ha prohibido que sus chips de IA más avanzados, como el Blackwell de Nvidia, lleguen a China; aunque, dados los informes sobre operaciones de contrabando de chips en Singapur, Taiwán y otros lugares, es posible que el efecto sea limitado.

En el diseño y la fabricación de semiconductores avanzados, las capacidades de China aún están por detrás de las de Estados Unidos y Taiwán. Los sectores más intransigentes quieren que siga siendo así. Pero Trump no se ha mostrado del todo firme. En enero, su administración autorizó la venta a China de la tarjeta gráfica H200 de Nvidia, menos potente, una medida que ahora está siendo examinada por el Congreso tras la dimisión de Huang.

En el Capitolio, un puñado de proyectos de ley propuestos podrían restringir severamente el acceso de China. "Dado el énfasis que ha mostrado el Congreso en este tema, y considerando que el Congreso tendrá más poder después de las elecciones de mitad de mandato, es menos probable que se flexibilicen las normas sobre chips y más probable que se endurezcan", dijo Chris Miller, autor de "Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology".

Por otro lado, en el ámbito de los chips, se encuentran los centros de datos extranjeros, que en gran medida han pasado desapercibidos para Washington. Sin embargo, esto podría cambiar pronto. Los legisladores del Congreso han estado presionando para que se impongan límites más estrictos al alquiler de capacidad de procesamiento informático en el extranjero por parte de empresas chinas, ya sea en centros de datos estadounidenses o en instalaciones que utilizan chips estadounidenses.

Este mes, la empresa estadounidense Oracle canceló un contrato de aproximadamente 7.000 millones de dólares que otorgaba a Tencent, una empresa china, acceso a chips de IA avanzados en centros de datos del sudeste asiático, tras las preocupaciones expresadas por funcionarios estadounidenses, según The Financial Times. En 2027, gigantes estadounidenses de la nube como Microsoft y Amazon podrían enfrentarse a un escrutinio similar por alojar modelos de código abierto de laboratorios chinos como Moonshot y Z.ai, afirmó Paul Triolo, socio de DGA-Albright Stonebridge Group, una consultora global.

Si Estados Unidos restringe aún más el acceso a los chips, China probablemente tomará represalias restringiendo el acceso a las tierras raras y a los potentes imanes fabricados con ellas, que se utilizan en productos tan diversos como vehículos eléctricos y aviones de combate. «Estamos al borde del abismo», dijo Triolo. «Si China intensifica aún más los controles a las exportaciones de tierras raras, nos adentramos en un terreno desconocido».

2. ¿Refuerza China aún más su economía tecnológica?

En Shenzhen, es probable que los ejecutivos tecnológicos estadounidenses presionen para obtener mayor indulgencia para sus empresas en China. En general, según los observadores, es poco probable que la consigan. En mayo, Bloomberg informó que China había comenzado a exigir a los investigadores y ejecutivos sénior de IA de empresas privadas como Alibaba y DeepSeek que obtuvieran autorización antes de viajar al extranjero, y algunos incluso tuvieron que entregar sus pasaportes. Las autoridades también prohibieron a los dos fundadores chinos de Manus, una startup de IA con sede en Singapur, salir de China después de que la empresa fuera adquirida por Meta, y posteriormente ordenaron a Meta que deshiciera la operación.

Este mes, los reguladores chinos bloquearon la adquisición por parte de SoftBank de una empresa de robótica por 5.400 millones de dólares, alegando motivos de seguridad nacional. Además, la lista de control de exportaciones de China, que incluye no solo tierras raras, sino también baterías y maquinaria industrial relacionada con paneles solares y perforación de túneles, se está ampliando.

“En 2027, deberíamos esperar más de esto”, dijo Rush Doshi, politólogo de la Universidad de Georgetown que supervisó la política hacia China en la administración Biden. “Cada dos semanas hay nuevos anuncios de China. Todo va en la misma dirección”.

3. ¿Podrá Estados Unidos progresar en el campo de las tierras raras?

China domina el mercado de las tierras raras. En 2025, Pekín respondió a los aranceles y controles de semiconductores estadounidenses con una serie de drásticas restricciones a la exportación de estos elementos, lo que obligó a la administración Trump a dar marcha atrás.

Desde entonces, los responsables políticos estadounidenses se han esforzado por reducir esa dependencia. Hasta la fecha, más de 2.500 millones de dólares en préstamos y capital federal se han destinado a empresas estadounidenses de tierras raras como MP Materials, que opera la única mina de tierras raras en producción del país, y USA Rare Earth, que está construyendo una cadena de suministro desde la mina hasta el imán en Texas y Oklahoma. Washington también está cerrando acuerdos mineros en el extranjero, en Australia, Brasil, Arabia Saudita y otros países. Sin embargo, los expertos afirman que estos esfuerzos tardarán años en dar frutos.

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“Hasta que no entren en funcionamiento nuevas instalaciones de procesamiento de tierras raras y capacidades de fabricación de imanes permanentes, seguirá siendo una herramienta de negociación utilizada por los chinos”, dijo Gracelin Baskaran, directora del Programa de Seguridad de Minerales Críticos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

4. ¿Se mantendrá a largo plazo la tregua en la guerra comercial o se desintegrará?

En abril de 2025, tras la escalada de tensiones con Pekín con motivo del «Día de la Liberación», los aranceles sobre los productos chinos alcanzaron el 145 %. Un mes después, tras las conversaciones bilaterales en Ginebra, se redujeron al 30 %. En octubre de 2025, en el marco de la cumbre de la APEC en Busan, Corea del Sur, Trump y Xi alcanzaron una tregua. Washington acordó reducir aún más los aranceles, mientras que Pekín suspendió sus controles a las exportaciones de tierras raras y se comprometió a comprar productos agrícolas estadounidenses y aviones Boeing.

Según observadores del sector, China no ha cumplido sus promesas. Este mes, la Casa Blanca expresó su descontento con Pekín, una medida que los funcionarios podrían reiterar en Shenzhen. El acuerdo de Busan expira el 10 de enero. En lugar de prorrogarlo, la administración Trump podría adoptar nuevas medidas ofensivas, como sanciones financieras contra empresas chinas.

"La actual distensión entre Estados Unidos y China podría desmoronarse", dijo Doshi.

En 2027, la guerra comercial podría reanudarse con fuerza. ¿Significaría eso que la desvinculación continúa? Este año, las exportaciones estadounidenses a China apenas se recuperaron de la caída del 26 % registrada en 2025, la más pronunciada de la historia reciente. Las exportaciones chinas a Estados Unidos disminuyeron alrededor del 11 % hasta septiembre, aunque han ido en aumento desde la primavera, a medida que el superávit comercial global de China superó el billón de dólares. Washington también ha seguido restringiendo la tecnología china. Aun así, Bessent declaró esta semana que la intención de Washington es reducir los riesgos, no desvincularse de China.

En septiembre, ambos países anunciaron un acuerdo de 30 por 30 : China reduciría las barreras a exportaciones estadounidenses por valor de 30.000 millones de dólares, y Estados Unidos reduciría las barreras a importaciones chinas por valor de 30.000 millones de dólares. Las partes han intercambiado listas de productos, pero el acuerdo aún espera la confirmación legal interna.

5. ¿Puede un cisne negro alzar el vuelo?

Hace algunos años, Xi Jinping ordenó a sus fuerzas armadas que estuvieran preparadas para una invasión exitosa de Taiwán para 2027. El líder chino cumplirá 74 años el próximo año y presumiblemente reflexiona sobre su legado. Con un nuevo mandato a punto de comenzar y la presidencia de Trump llegando a su fin, ¿dará la orden? ¿O estallará finalmente un conflicto por los territorios en disputa en el Mar de China Meridional? Una guerra entre grandes potencias es uno de los cisnes negros más impredecibles.

Pero también existe la posibilidad de un ciberataque con inteligencia artificial que cause estragos en China o Estados Unidos, afirmó Triolo. O el mercado de semiconductores podría colapsar de alguna manera, añadió Miller. Como advirtió Xi a los cuadros del Partido Comunista el mes pasado: «Estén siempre preparados para afrontar las grandes pruebas de vientos fuertes, aguas turbulentas e incluso mares tempestuosos».

Por si te lo perdiste

El escándalo de Jensen Huang sacudió Wall Street, Washington y Silicon Valley. El futuro de las prolíficas inversiones de Nvidia, que han impulsado el auge de la IA en un momento delicado para el sector, quedó sumido en la incertidumbre. Además, el presidente Trump se enfrenta a un intenso escrutinio sobre lo que sabía acerca de las acusaciones contra Huang.

Anthropics fijó un rango de precios para su salida a bolsa. Este rango, de 70 a 78 dólares por acción, valoraría la compañía entre 1,26 y 1,41 billones de dólares. Los socios de Nvidia se han comprometido a comprar acciones por valor de miles de millones de dólares al precio final de la salida a bolsa. En el extremo superior del rango, la oferta pública, prevista para el jueves, podría recaudar hasta 100.000 millones de dólares, lo que supondría un nuevo récord.

Las ventas de viviendas cayeron a un mínimo histórico. Las ventas de viviendas usadas disminuyeron el mes pasado a una tasa anual ajustada estacionalmente de 3,75 millones, el nivel más bajo desde 2010 y un indicio de debilidad del consumidor. Las tasas hipotecarias bajaron por cuarta semana consecutiva, pero se mantuvieron por encima del 7% .

Más acuerdos importantes: SpaceX planea invertir 74.000 millones de dólares en centros de datos en Texas y Arizona. Kalshi rompió relaciones con Donald Trump Jr. Y el trabajo en algunas oficinas se paralizó tras una interrupción global de los servicios de Microsoft.

¿Puedes preparar a tus hijos para el futuro?

Lo primero que Daniel Susskind quiere que sepas sobre su nuevo libro, "¿Qué deberían hacer mis hijos?", es que sus respuestas probablemente no sean tan específicas como te gustaría. "Creo que un punto de partida realmente importante es abandonar la idea de la preparación para el futuro, de que si tan solo pensamos con suficiente profundidad e inteligencia en el futuro, podremos predecir con exactitud qué trabajos habrá que realizar y luego decir con exactitud qué habilidades avanzadas deberíamos enseñar a los jóvenes", afirmó.

Susskind, economista y profesor de negocios en el Gresham College de Londres, conversó con Sarah Kessler sobre qué podemos hacer. La conversación ha sido resumida y editada.

¿Cómo deberían los padres preparar a sus hijos para el futuro, si no es con habilidades específicas?

Creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es volver a lo básico: la alfabetización, la aritmética y el pensamiento crítico.

Y creo que deberíamos dedicar aproximadamente un tercio de nuestro tiempo, tanto en la educación primaria y secundaria como en la universitaria y profesional, a enseñar a la gente a hacer un uso eficaz de estas tecnologías.

El gran reto consiste en cómo lograr ambas cosas, cómo animar a los jóvenes a utilizar estas tecnologías sin, al mismo tiempo, socavar estos principios básicos.

¿Cómo se hacen ambas cosas?

Ya estábamos en esta situación en la década de 1980 con la llegada de la calculadora electrónica, que suscitó exactamente las mismas preocupaciones. ¿Para qué molestarse en aprender a hacer un cálculo difícil si esta pequeña y potente computadora de bolsillo podía hacerlo por ti?

El enfoque consistía en decir que debíamos hacer ambas cosas. Básicamente, tomamos la enseñanza de las matemáticas en el Reino Unido y la dividimos en dos, y dijimos: “Tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo a enseñar a los jóvenes a usar esta tecnología y resolver problemas que antes habrían sido inimaginables. Pero también necesitamos dedicar parte de nuestro tiempo a trabajar sin ella, asegurándonos de que mantengan sus habilidades aritméticas al día”.

Y, fundamentalmente, debemos evaluar ambos al final. Yo lo llamo “enseñar ambos, evaluar ambos”. Y creo que eso es lo que debemos hacer ahora en todo el sistema educativo.

El ejemplo de la calculadora no se aplica del todo al mundo empresarial. Gran parte del aprendizaje se produce en el trabajo, y los empleadores confían en ello para convertir a sus empleados en expertos. Sin embargo, no necesariamente están dispuestos a que los empleados realicen tareas que una máquina podría hacer mucho más rápido. Entonces, ¿cuál crees que es la mejor solución?

Los entornos de aprendizaje simulados se utilizan de forma muy generalizada, pero no tanto en el mundo de los trabajos de oficina.

Así pues, el primer día de trabajo de un gestor de una central nuclear no es el primer día que se sienta frente a los controles. Ha aprendido a mantener estable el núcleo en un entorno simulado o, quizás, en réplicas a escala real. Un astronauta, la primera vez que realiza una caminata espacial, no es la primera vez que lo hace. Ha practicado en laboratorios de flotabilidad neutra.

¿Crees que los empleadores pagarían por eso? Si haces trabajo pesado, sigues haciendo un trabajo que la empresa realmente necesita.

Creo que las mayores incógnitas residen en los aspectos económicos y en el desafío que supone para el modelo tradicional de una empresa profesional.

United detiene a los agentes de IA en la puerta

Esta pregunta proviene de un artículo reciente de The Times.

United Airlines prohibió a los agentes de IA que actúan como asistentes personales acceder a las cuentas de usuario y les impidió reservar vuelos en su sitio web.

La aerolínea citó todas estas razones menos una. ¿Cuál es?

Compartir las credenciales de la cuenta con asistentes de IA puede exponer información confidencial.

Los agentes de IA pueden suponer un riesgo para la ciberseguridad.

Las acciones realizadas por los agentes de IA pueden dar lugar a compras no deseadas.

Las acciones automatizadas de la IA podrían infringir las regulaciones federales.

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