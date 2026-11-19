Donald Trump compró acciones de Nvidia por hasta u$s265.000 en septiembre antes del escándalo de Jensen Huang, + Agregar ámbito en









El mandatario también adquirió títulos de SpaceX por hasta u$s315.000 y vendió otros activos por hasta u$s15.000. Las operaciones se conocieron en medio del escrutinio sobre los vínculos de Jensen Huang con una mujer acusada de espionaje para China.

Trump compró acciones de Nvidia por hasta u$s265.000 en septiembre, según su última declaración financiera. @whitehouse

El presidente de EEUU, Donald Trump, compró acciones de Nvidia por un valor de hasta u$s265.000 durante septiembre, según su última declaración financiera, publicada este jueves por la Oficina de Ética Gubernamental estadounidense. En el mismo período, vendió valores por hasta u$s15.000.

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Las operaciones se realizaron semanas antes de que trascendieran las informaciones sobre los presuntos vínculos personales de Jensen Huang, CEO de Nvidia, con una mujer acusada de espiar para China. Las autoridades estadounidenses y distintos legisladores comenzaron a plantear interrogantes sobre el conocimiento que tenía Trump de la vida personal del empresario, uno de sus aliados más cercanos en Silicon Valley.

El mandatario aseguró que las acusaciones contra Huang lo habían "sorprendido". Por su parte, Nvidia quedó bajo un mayor nivel de escrutinio en un contexto en el que la Administración Trump evalúa medidas que podrían afectar el futuro de la compañía, entre ellas nuevas regulaciones para la exportación de sus chips avanzados.

Las operaciones de Trump se realizaron semanas antes de que trascendieran las informaciones sobre los presuntos vínculos personales de Jensen Huang, CEO de Nvidia, con una mujer acusada de espiar para China. Trump también compró acciones de SpaceX La declaración, firmada por Trump el 1 de noviembre, detalla cientos de transacciones realizadas durante septiembre. Entre ellas también figura la compra de acciones de SpaceX por hasta u$s315.000, la compañía aeroespacial dirigida por su antiguo asesor Elon Musk.

SpaceX mantiene contratos por miles de millones de dólares con el Gobierno estadounidense y depende, en buena medida, de las autorizaciones de distintas agencias federales para desarrollar sus operaciones. Trump realizó transacciones con títulos de la empresa durante su segundo mandato, incluidas operaciones en junio y julio de 2026.

La nueva presentación también muestra que, durante agosto, el presidente había comprado acciones de Nvidia por hasta u$s1,6 millones y vendido otras por un valor de hasta u$s1 millón. Nvidia, bajo la lupa de Wall Street Las operaciones de Trump se produjeron en un contexto de expectativas favorables para Nvidia en los mercados financieros. Wall Street recalculó recientemente el valor de la compañía y algunos analistas proyectan un potencial de suba de hasta el 90% para sus acciones, impulsado por las perspectivas de crecimiento del negocio y la demanda de sus chips para inteligencia artificial. Entre las entidades que actualizaron sus estimaciones se encuentran Wedbush y Bank of America, que elevaron sus precios objetivos para los títulos de la empresa. Sin embargo, Nvidia también enfrenta riesgos vinculados con las restricciones comerciales, las investigaciones regulatorias y las decisiones del Gobierno estadounidense sobre la exportación de tecnología avanzada.