El mundo podría tener hasta cuatro horas más de calor extremo por día hacia fin de siglo

Un estudio de investigadores de China analizó las temperaturas hora por hora y advirtió que el aumento del calor será mayor al registrado por las mediciones diarias. La exposición de la población podría sextuplicarse.

Un estudio advierte que el calor extremo podría extenderse durante más horas cada día hacia fin de siglo.

Un estudio publicado en Nature Climate Change por investigadores de la Universidad Sun Yat-sen de Guangzhou, China , advirtió este martes que el mundo podría enfrentar un aumento significativo en la duración de los episodios de calor extremo hacia fines de siglo . En un escenario de altas emisiones, los días considerados calurosos podrían acumular hasta cuatro horas adicionales de calor abrasador entre 2070 y 2099.

La investigación analizó las temperaturas hora por hora entre 1981 y 2023, en lugar de utilizar únicamente los promedios diarios. Para ello, los científicos combinaron observaciones meteorológicas y estimaciones de modelos con proyecciones climáticas para las próximas décadas.

Los resultados muestran que más del 80% de la superficie terrestre experimentó un incremento de las temperaturas durante el período estudiado. En promedio, el planeta registró 62 horas adicionales de calor extremo por década entre 1981 y 2023.

Uno de los principales hallazgos del trabajo es que el 28% de los episodios de calor extremo se produjo durante días que, según las mediciones diarias, no eran considerados calurosos . Esto significa que los registros basados únicamente en temperaturas medias pueden no reflejar completamente la exposición real de las personas a las altas temperaturas.

De acuerdo con las proyecciones del estudio, el aumento no se limitaría a una mayor cantidad de días calurosos. En un escenario de altas emisiones , entre 2070 y 2099 cada día que actualmente es considerado caluroso podría presentar aproximadamente cuatro horas adicionales de calor extremo respecto de los niveles actuales.

La situación también alcanzaría a jornadas que hoy no son clasificadas como calurosas. Según los investigadores, esos días podrían acumular alrededor de tres horas adicionales de calor en el futuro.

La consecuencia sería un incremento considerable de la exposición de la población. Los autores estiman que esta podría sextuplicarse respecto de los niveles actuales, mientras que las generaciones más jóvenes estarían expuestas a una cantidad de calor significativamente mayor a lo largo de sus vidas que las generaciones anteriores.

El impacto sería especialmente importante en los países de ingresos bajos y medios, donde una mayor exposición a temperaturas extremas puede combinarse con una menor capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático.

"Los seres humanos están adaptados para vivir dentro de rangos específicos de temperatura y humedad del aire. Si las condiciones ambientales los llevan fuera de esta zona de confort, sus biorritmos se ven afectados, a veces gravemente", explicó Dino Zardi, catedrático de Física Atmosférica y Climática de la Universidad de Trento.

El especialista destacó que el impacto sobre el organismo no depende únicamente de la temperatura máxima alcanzada. "El malestar experimentado depende no solo de los extremos de temperatura y humedad alcanzados, sino también de la duración de dichas anomalías", señaló.

Según Zardi, el estrés provocado por estas condiciones afecta la capacidad de recuperación del organismo. Por eso, consideró que las temperaturas medias diarias podrían no ser suficientes para medir de manera adecuada el impacto que tienen las olas de calor sobre las personas.