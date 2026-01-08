Chevron negocia con el gobierno de Donald Trump la extensión de la licencia de operación en Venezuela + Seguir en









La empresa petrolera es la única de origen estadounidense que está habilitada para operar en el país latinoamericano. Además, el viernes las principales petroleras se reunirán con el republicano para diagramar un plan para "recuperar" la industria del combustible.

Archivo.Chevron busca extender su licencia operativa en Venezuela.

Funcionarios del gobierno de Donald Trump iniciaron contactos con Chevron Corp para evaluar una posible ampliación de la licencia especial que le permite operar en Venezuela. Las negociaciones llegan en medio de un escenario tenso, luego de la intervención militar, y en un contexto en el que el republicano busca incrementar la presencia de empresas de Estados Unidos en la industria petrolera del país sudamericano.

Según consignó Reuters, las negociaciones continúan en medio de días intensos en la relación entre ambos países. Trump también se prepara para recibir este viernes en la Casa Blanca a ejecutivos de la industria energética, con el objetivo de analizar alternativas de participación privada en Venezuela.

Actualmente, Chevron continúa produciendo y exportando crudo venezolano bajo una licencia vigente que la exceptúa del régimen de sanciones impuesto por Washington. Ese permiso especial fue clave para sostener parte de la actividad del sector en medio de las restricciones financieras y comerciales.

Para reforzar su posición, Chevron envió once buques petroleros a Venezuela Chevron, es la única petrolera con autorización para exportar crudo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, profundizó su operatoria en el país y despachó una flotilla de al menos once buques con destino a puertos locales. Las embarcaciones tienen previsto arribar a José y Bajo Grande, ambos en el noroeste de Venezuela, con el objetivo de incrementar la actividad respecto de diciembre.

chevron.jpg Chevron es la única petrolera con autorización para exportar crudo venezolano. Reuters El movimiento marca una aceleración frente al mes pasado, cuando nueve petroleros realizaron operaciones similares, según consignó Bloomberg. Con este despliegue, el volumen proyectado se acerca al máximo registrado en octubre, cuando arribaron doce buques, el nivel más alto del período reciente.

De los once barcos programados por la compañía, uno ya completó la carga de crudo y otros dos continúan atracados en terminales venezolanas, de acuerdo con el seguimiento de tráfico portuario realizado por la agencia. La totalidad del petróleo que Chevron produce en Venezuela tiene como destino refinerías de Estados Unidos, entre ellas Valero Energy Corp, Phillips 66 y Marathon Petroleum Corp, lo que refuerza el vínculo energético bilateral en un contexto político todavía inestable.