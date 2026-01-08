Colombia instó a Donald Trump a reconsiderar sus sanciones tras la conversación con Gustavo Petro

Colombia espera que el presidente de EEUU Donald Trump reconsidere sus “medidas punitivas pasadas", tras la conversación telefónica que mantuvo con su par colombiano Gustavo Petro . Además, el país latinoamericano se ofreció como mediador con Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

La ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio , señaló que la conversación entre ambos no simboliza “un punto de llegada, sino un punto de partida”,

La funcionaria subrayó su deseo de que el diálogo lleve a reconsiderar sanciones y “medidas punitivas pasadas como la descertificación [en la lucha antidrogas] de Colombia”.

Además, el país latinoamericano se ofrece a mediar entre EEUU y Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro . Al respecto, la ministra informó que Petro invitó a la recién nombrada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a visitar Colombia y “restablecer el diálogo en condición de pueblos hermanos”.

A su vez, Villavicencio aclaró que a pesar de que “se restableció el diálogo directo entre los presidentes”, aún no definieron sus agendas ni coordinaron la visita de Petro a Washington. “Una negociación no es algo de una sola vez, es un largo proceso, y Colombia tiene experiencia en estos procesos”, concluyó.

Donald Trump y Gustavo Petro acuerdan encuentro en medio de tensiones bilaterales

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que fue un “gran honor” conversar con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien lo contactó para aclarar la situación del narcotráfico y otros desacuerdos entre ambos países. Trump valoró el tono del diálogo y manifestó su expectativa de reunirse con Petro en un futuro próximo en la Casa Blanca, en Washington D.C.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano", indicó el mandatario de EEUU en un posteo en la red social Truth Social .