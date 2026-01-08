Venezuela anunció la liberación de "un número importante" de presos políticos

El anuncio fue hecho por Jorge Rodríguez, el titular de la Asamblea venezolana. Entre los que recuperarán su libertad se encuentran detenidos extranjeros.

El titular de la Asamblea venezolana , Jorge Rodríguez , afirmó que el gobierno Delcy Rodríguez decidió liberar presos políticos tras la intervención de Donald Trump y la captura de Maduro . "El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, detalló el funcionario.

Según la organización venezolana dedicada a la defensa de los Derechos Humanos Foro Penal, al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por razones políticas. Entre ellos, se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Más allá del anuncio, Rodríguez no dio precisiones sobre las cifras de los liberados o sus identidades.

“Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, afirmó.

Durante su alocución, el jefe del Parlamento agradeció la intermediación de actores internacionales en el proceso de acuerdo. Entre ellos, mencionó al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero , el presidente de Brasil Lula da Silva y el gobierno de Qatar .

En los últimos días, Trump afirmó que cerrará la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) - conocida popularmente como el Helicoide - uno de los centros de detención que recibió denuncias por violaciones de Derechos Humanos. Sin embargo, Foro Penal consignó que, por el momento, no se avanzó concretamente en la clausura de este recinto.

El Senado de EEUU votará una moción para frenar la intervención de Donald Trump en Venezuela

Mientras Trump presiona a la presidenta encargada de Venezuela, el Senado en Estados Unidos deberá debatir una resolución que bloquearía futuras acciones militares de Trump contra el país latinoamericano sin autorización del Congreso.

Días después de que fuerzas estadounidenses capturaran al mandatario venezolano Maduro durante una incursión en Caracas, el Senado de Estados Unidos se encamina a votar una de las iniciativas militares más recientes impulsadas por la administración republicana, en el marco del endurecimiento de la presión sobre el gobierno venezolano.

Hasta ahora, los republicanos lograron frenar todas las resoluciones presentadas en el Congreso. Sin embargo, la última votación dejó un resultado ajustado - 49 a 51- luego de que dos senadores alineados con Donald Trump se sumaran a los demócratas para respaldar una iniciativa similar en noviembre pasado.

En aquel momento, funcionarios del Ejecutivo habían asegurado ante los legisladores que no existía un plan orientado a un cambio de régimen ni a llevar adelante ataques dentro del territorio venezolano. Tras la detención de Maduro, ese compromiso quedó bajo cuestionamiento: senadores de ambos partidos acusaron a la Casa Blanca de haber engañado al Congreso, con críticas públicas desde el bloque demócrata y objeciones más reservadas entre algunos republicanos.

De todos modos, para que la resolución avance y se convierta en ley aún debería superar varios obstáculos. Necesita la aprobación de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y además sortear un previsible veto presidencial. Para revertirlo, el Congreso debería reunir mayorías calificadas de dos tercios en ambas cámaras, un escenario que hoy aparece como altamente improbable.