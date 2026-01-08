Avanza en el Congreso de EEUU una resolución que limita la ofensiva de Donald Trump en Venezuela + Seguir en









La iniciativa fue aprobada en el Senado, con votos republicanos. Aún resta su tratamiento por la Cámara de Representantes.

El Senado de EEUU votó en favor de una iniciativa demócrata que limita el poder de Donald Trump. X

En medio de la escalada bélica, el Senado de Estados Unidos dio este jueves media sanción a una resolución que busca limitar el poder del presidente Donald Trump para llevar nuevas acciones militares contra Venezuela sin aprobación del Congreso. La iniciativa recibió apoyo republicano, pero aún resta el tratamiento de la Cámara de Representantes. El mandatario estadounidense reprendió a los congresistas de su partido que votaron a favor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El proyecto fue presentado por el senador demócrata Tim Kaine, del Estado de Virginia, y se aprobó por 52 a 47, en un escenario controlado por el Partido Republicano, por lo que requirió del voto de cinco oficialistas: Rand Paul (Kentucky), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Todd Young (Indiana) y Josh Hawley (Missouri).

La votación se produjo cinco días después de que el jefe de Estado llevara a cabo la ofensiva militar que derivó en la captura y la extradición de Nicolás Maduro, exgobernante venezolano, quien luego fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta un juicio ante los tribunales federales.

senado eeuu La medida no es retroactiva, de manera que no contempla sanciones por lo ocurrido, sino que le exige al presidente que ponga fin a las hostilidades estadounidenses contra Venezuela. Además, busca reafirmar el papel constitucional del Congreso en la declaración de guerras. Pese a no tener fuerza de ley vinculante inmediata, envía un potente mensaje político de restricción y supervisión legislativa.

Rápido de reacción, Trump cargó contra los miembros de su partido que acompañaron la resolución. El partido "debería estar avergonzado de los senadores que acaban de votar con los demócratas al intentar quitarnos nuestros poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América”, dijo y agregó: “Esta votación obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional estadounidense, impidiendo la autoridad del Presidente como Comandante en Jefe”.

Del otro lado, el senador por el Estado de Nueva Jersey, Andy Kim, uno de los que apoyó la resolución, manifestó: “El Senado acaba de aprobar una votación bipartidista que refleja una profunda preocupación por las continuas acciones militares de Trump con respecto a Venezuela. Los estadounidenses no quieren que ‘controlemos’ Venezuela y merecen que se escuche su voz”. Venezuela inició negociaciones por la venta de petróleo con EEUU Mientras el Congreso de EEUU busca limitar el rol de Trump, el magnate avanza en su plan para obtener petróleo de Venezuela. En las últimas horas, PDVSA confirmó que negocia con empresas estadounidenses para la venta de crudo. Mediante un comunicado, la compañía venezolana dio a conocer que inició la conversación para concretar la comercialización de "volúmenes de petróleo" hacia el continente norteamericano "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países". “Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", informaron. La compañía estatal ratificó "su compromiso de continuar construyendo alianzas" que permita impulsar "el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano" y que, al mismo tiempo, contribuyan "a la estabilidad energética global".