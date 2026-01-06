Para reforzar su posición, Chevron envió once buques petroleros a Venezuela

La empresa estadounidense, la única autorizada a exportar crudo del país latinoamericano, busca alcanzar el mayor nivel de producción desde octubre.

La empresa petrolera Chevron, el único exportador autorizado del crudo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro , refuerza su presencia en el país sudamericano y envió una flotilla compuesta por al menos once buques . Está previsto que los barcos lleguen a los puertos de José y Bajo Grande, ambos en el noroeste del país, para aumentar la actividad respecto a diciembre.

En diciembre, nueve buques realizaron operaciones similares, informó la agencia de noticias Bloomberg . De esta manera, se espera que se pueda alcanzar el mayor nivel desde octubre, cuando llegaron doce petroleros .

De los once buques programados por Chevron, uno ya cargó petróleo y otros dos permanecen atracados en los puertos venezolanos, según el seguimiento de movimientos portuarios realizado por la misma agencia.

Todo el crudo extraído por la compañía en Venezuela se destina directamente a refinerías estadounidenses como Valero Energy Corp, Phillips 66 y Marathon Petroleum Corp.

Luego de la captura de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, las acciones de la petrolera se dispararon un 5,1% este lunes en Wall Street luego de que Trump asegurara que va a tomar el control de Venezuela y reactivar la industria del petróleo para que pueda volver a operar a su máxima capacidad.

Esta misma reacción se pudo ver en las acciones de refinerías estadounidenses y, en menor escala, en ExxonMobil, que subió un 2,23% y ConocoPhillips un 2,59%.

Respecto a las refinerías de Estados Unidos, Valero Energy ganó un 9,23%, Marathon Petroleum un 5,93% y Phillips 66 un 7,27%. A su vez, SLB, una tecnológica dedicada a dar servicios en los yacimientos de petróleo y gas, se disparó casi un 9%.

Chevron, con sede en Houston, opera bajo una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le permite producir y exportar petróleo venezolano pese a las sanciones impuestas por Washington.

“Chevron sigue centrada en la seguridad y bienestar de nuestros empleados, así como la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, afirmó la empresa petrolera en un comunicado citado por las agencias de noticias Bloomberg y EFE.

Donald Trump apuesta a la inversión de petroleras en Venezuela aunque las compañías esperan mayor estabilidad

La administración de Donald Trump apuesta a que las empresas estadounidenses inviertan en la infraestructura petrolera para reactivar la producción en Venezuela para que pueda volver a operar a su máximo potencial. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, tiene previsto reunirse esta semana con ejecutivos del sector.

El mandatario aseguró que podría ser reconstruida en menos de 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, señaló.

Especialistas estimaron que la inversión necesaria para recuperar la industria petrolera y que pueda operar a su máximo potencial podría superar los u$s100.000 millones. Por el enorme monto necesario para recuperar la infraestructura y la incertidumbre política y económica que todavía atraviesa el país, las empresas aún avanzan con cautela y esperan a que el escenario se estabilice un poco antes de tomar decisiones de inversión.

Darren Woods, CEO de Exxon Mobil, la mayor empresa petrolera de Estados Unidos, recordó que la empresa fue expropiada en dos oportunidades y que la viabilidad económica de volver al país requiere un análisis exhaustivo.

Después de años de malos manejos, falta de inversión e incendios, la infraestructura petrolera de Venezuela está en un muy mal estado a pesar de contar con las mayores reservas de petróleo del mundo. Actualmente, el país produce alrededor de un millón de barriles diarios, frente a los casi cuatro millones de barriles al día que producía en 1974.

Las exportaciones petroleras venezolanas, medidas por operaciones de carga, tocaron en diciembre un mínimo de diecisiete meses, reflejando el impacto del bloqueo naval estadounidense para cortar el comercio ilícito de hidrocarburos. Trump declaró que Estados Unidos “controlará” Venezuela hasta que se concrete una “transición segura” y advirtió sobre la posibilidad de nuevos ataques si el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez “no hace lo correcto".