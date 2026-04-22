Chile: la mega reforma propiciada por José Antonio Kast llega al parlamento

El Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social busca elevar el crecimiento económico del país, mediante importantes bajas de impuestos.

La "mega reforma" anunciada por el presidente de Chile, José Antonio Kast , considerada su proyecto estrella, fue enviada al Parlamento del vecino país.

"Si bien este es un proyecto importante para nuestro gobierno, es mucho mas relevante para el futuro de nuestra nación. De aprobarse, puede marcar un antes y un después para nuestra patria", anunció el mandatario en una ceremonia desde el palacio de La Moneda.

La iniciativa que busca elevar el crecimiento económico, mediante importantes bajas de impuestos y que incluye más de 40 medidas , había sido postergada porque el Gobierno estaba buscando apoyos entre la oposición, ya que no tiene mayoría en el Parlamento.

El llamado Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, "cambia la lógica de lo que se venía realizando en los últimos años", indicó el mandatario más derechista que ha tenido el país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Muchos pensaban que el Estado por sí mismo podía generar riqueza, pero sin la complementación del mundo privado o de los emprendedores eso es prácticamente imposible", agregó el exdiputado.

Se espera un debate crítico en el parlamento chileno

El proyecto, que cuenta con posiciones muy divididas, anticipa un debate álgido en el Legislativo, espacio en el que la coalición de gobierno necesita los votos de la extrema derecha libertaria -que no forma parte del Gobierno pero es oficialista- y de la oposición.

En ese sentido el Partido de la Gente (PDG) jugará un rol bisagra en la Cámara Baja para llegar a un acuerdo ya que cuenta con los votos decisivos para aprobar cualquier iniciativa legal.

La oposición de centro y de izquierdas, en tanto, ya ha anunciado que votará en contra y acusa a Kast de impulsar "una reforma tributaria encubierta", que beneficia a los más ricos y reduciría de manera considerable la recaudación tributaria.

La propuesta del Ejecutivo, presentada el pasado 16 de abril, incluye una baja de impuestos a las empresas del 27% al 23%, así como beneficios fiscales para la repatriación de capitales desde el extranjero.

"Los parlamentarios tendrán que decidir si están con el estancamiento o con el crecimiento" subrayó Kast desde el palacio presidencial, escoltado por diversos ministros, entre ellos el jefe de la cartera de Hacienda, Jorge Quiroz.

Además el proyecto incluye la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas, agilizar los permisos medioambientales e incentivos fiscales para fomentar el empleo formal.

Uno de los principales objetivos del Gobierno es reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile al final del mandato hasta el 4%, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

En 2025, el PIB chileno creció un 2,5 % y la inflación cerró en el 3,5 %, mientras que el déficit fiscal estructural fue del 3,6% del PIB, el mayor en dos décadas.