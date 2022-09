Choque de presidentes: Gabriel Boric y Nayib Bukele se cruzan por cómo gobernar

"No nos conocemos personalmente. Él no ha participado en las cumbres. Y si uno no participa por opción a las instancias multilaterales, genera también una sospecha. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de tus pares?”, respondió.

“Por lo menos lo que yo he estudiado y conversado con gente de El Salvador es que hay efectivamente una deriva autoritaria", aseguró Gabriel Boric, que ahondó: Y agregó: "Enfrentar un problema que es gravísimo, que es el tema de las maras, hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer restringiendo la democracia”.

El presidente de Chile siguió diciendo que no se siento muy identificado con la forma en que Bukele está liderando su gobierno. “Imagino que él podría decir lo mismo de mí".

https://twitter.com/nayibbukele/status/1565149952871112704 Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él…



https://t.co/Q7FREgowpI — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 1, 2022

El mandatario de El Salvador no tardó en responder y lo hizo a través de su plataforma predilecta, Twitter.

"Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él", publicó Nayib Bukele, popular en su país por arrestar a 50.000 presuntos pandilleros bajo un estado de excepción que le valió la denuncia de ONG y hasta la ONU por violaciones a los derechos individuales durante las detenciones.

Los presidentes Boric, con 36 años, y Bukele, con 41 años, son los gobernantes más jóvenes de América Latina.