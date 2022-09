Plebiscito en Chile: Mark Ruffalo pide aprobar la nueva Constitución

https://twitter.com/amnistiachile/status/1564928767394340864 @MarkRuffalo nos dio sus razones de por qué #AprobarEsHumano



Revisa nuestras otras publicaciones para más motivos para decir #Apruebo4deSeptiembre



Vamos por una #NuevaConstitución con los #DerechosHumanos al centro



COMPARTE pic.twitter.com/jQGmb2pxut — Amnistía Internacional Chile (@amnistiachile) August 31, 2022

Ruffalo, que en los últimos años ha participado de varias campañas como activista, entre ellas por el derecho al aborto en Estados Unidos, afirmó que “el mundo los mira como un modelo para abordar el cambio climático y la necesidad de una mayor democracia, así que mucho amor". "Aprobar es humano”, terminó, repitiendo el lema de la campaña de AI.

Días atrás el actor había compartido un hilo en Twitter destacando las políticas de cuidado medioambiental que incluye el texto de la nueva Constitución en Chile, que se redactó como consecuencia del estallido social de 2019, pero que, según los sondeos, será rechazada en las urnas el domingo.

Esta no es la primera vez que Mark Ruffalo participa en la política latinoamericana. En junio, durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, criticó también en redes sociales al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su retórica golpista.

"Estimado @POTUS: el hombre con el que se reúne hoy no respeta la democracia y constantemente amenaza con un golpe de Estado", publicó pidiendo a Joe Biden que no mantenga un encuentro bilateral junto a una foto de una camioneta con el cartel "En Bolsonaro no confiamos".