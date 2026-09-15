China advierte a EEUU sobre los peligros de militarizar el espacio + Agregar ámbito en









El cruce ocurre luego de que Washington confirmara por primera vez el envío de sistemas de defensa fuera de la Tierra, en medio de la pugna geopolítica que ambas potencias mantienen por el control orbital.

China alerta a EEUU por la carrera armamentista espacial.

China pidió a Estados Unidos que deje de presentar el desarrollo de la inteligencia artificial como una amenaza. El Gobierno chino advirtió que este tipo de mensajes puede aumentar las tensiones entre ambos países y defendió la cooperación para avanzar en esta tecnología. Además, rechazó las acusaciones de que el crecimiento de la industria china de IA represente un riesgo para el resto del mundo.

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La respuesta de Pekín llegó después de las declaraciones de Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic. El empresario planteó la necesidad de controlar el ritmo de avance de la inteligencia artificial y mantener las restricciones que Estados Unidos aplica a China para acceder a tecnología avanzada. Según su postura, si Pekín consigue una ventaja importante en este sector, podría generar consecuencias para la seguridad internacional.

Según Pekín, este tipo de advertencias podrían utilizarse como argumento para imponer nuevas restricciones a la industria tecnológica china. El Gobierno también cuestionó las acusaciones de Estados Unidos sobre el uso de tecnología desarrollada por empresas estadounidenses.

China le pidió a EEUU que deje de presentar el desarrollo de la inteligencia artificial como una amenaza. EEUU y China compiten por el liderazgo mundial en IA La discusión se da en medio de una creciente competencia entre Washington y Pekín por el liderazgo mundial en inteligencia artificial.

Estados Unidos mantiene una ventaja en recursos y capacidad de cómputo, mientras China continúa desarrollando sus propios modelos y busca avanzar pese a las restricciones para acceder a tecnología estadounidense. La competencia por la IA también podría ser uno de los temas del próximo encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, previsto para el 24 de septiembre.