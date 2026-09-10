Oro: Rusia rompe el cerco occidental y acelera las ventas del metal a China vía Hong Kong

Moscú sortea parte de las restricciones occidentales por la invasión a Ucrania inundando de oro a Hong Kong. Crece el comercio de lingotes en Oriente.

Las exportaciones rusas a Hong Kong han aumentado de forma constante desde que Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones al oro ruso tras la invasión rusa de Ucrania.

Si bien algunas estadísticas oficiales y privadas dan cuenta de que Rusia vendió unas 50 toneladas de sus reservas de oro en lo que va del año, en el mercado sospechan que las exportaciones habrían sido el doble de lo estimado. Según consignan William Sandlund y Haohsiang Ko en el Financial Times , los envíos a Hong Kong fueron de casi 100 toneladas en los primeros siete meses del año , tres veces más que lo registrado durante el mismo período de 2025.

Ocurre que las exportaciones rusas a Hong Kong han aumentado de forma constante desde que Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones al oro ruso tras la invasión rusa de Ucrania. Así lo afirma Debajit Saha, de LSEG , quien explica que, desde que Londres cerró sus puertas al oro ruso tras el estallido del conflicto en Ucrania, los productores rusos han redirigido cada vez más sus exportaciones a los mercados del Este.

Los analistas del FT sostienen que la mayor parte del oro en lingotes ruso que llega a Hong Kong termina en China o permanece almacenado en el territorio, debido a que las cuotas de importación chinas limitan las compras directas. Destacan, precisamente, que este aumento coincide con el esfuerzo de Hong Kong por convertirse en un importante centro internacional de lingotes , incluyendo el lanzamiento en julio de un sistema piloto de compensación de oro.

Vita Spivak, de la consultora geopolítica Gatehouse , con sede en el Reino Unido, señala que el papel de Hong Kong en la facilitación de estos flujos refleja la relación económica más amplia entre Rusia y China. Sospechan que, en el marco de esta relación, Moscú proporciona recursos a Pekín a cambio de apoyo económico . De esta manera, Rusia, que es el segundo mayor productor de oro del mundo después de China, depende cada vez más de las exportaciones de materias primas, en particular al gigante asiático, para apuntalar su economía de guerra.

Claro que este creciente comercio también conlleva riesgos de sanciones . Los bancos y refinerías occidentales podrían verse expuestos involuntariamente si el oro ruso se mezcla con oro procedente de fuentes no restringidas. “Si la cadena de transacciones involucra a un productor sancionado, existiría un riesgo por tratar indirectamente con ese productor sancionado”, dijo el especialista en sanciones Tan Albayrak .

Las autoridades de Hong Kong indicaron que los participantes en el nuevo sistema de compensación seguirán sujetos a los requisitos aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El cambio en Hong Kong se produce en un momento en que los centros asiáticos compiten por controlar una mayor parte del comercio mundial de oro, que tradicionalmente se ha concentrado en Londres, Nueva York y Dubái.





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El FT relata que, de acuerdo con los datos comerciales de Hong Kong, se habrían importado casi 100 toneladas de oro de Rusia entre enero y julio de este año, una cifra récord. En tal sentido, sostiene que las exportaciones de oro ruso a Hong Kong han ido en aumento desde 2022, cuando Moscú invadió Ucrania y Washington y Londres le impusieron sanciones al oro ruso. Cabe destacar que tanto Hong Kong como China no tienen tales restricciones. Se estima que, desde 2022, entidades de Hong Kong han comprado más de 35.000 millones de dólares en lingotes de oro ruso.

Pero ocurre que, al mismo tiempo, un número creciente de bancos centrales mundiales está empezando a repatriar el oro almacenado en Londres y Nueva York, incluidos Francia y los Países Bajos. Además, el conflicto en Medio Oriente está reforzando aún más el papel de Hong Kong como centro de compensación para el oro procedente de Rusia, en parte debido a las interrupciones logísticas en Dubái.

El FT recuerda que, en 2024, el Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a varias entidades de Hong Kong por su papel en una red de blanqueo de oro en la que estaba implicada Rusia. Junto con Singapur, Hong Kong se ha posicionado como un centro de comercio de oro y también ha estado trabajando para atraer a los bancos centrales para que almacenen su oro en las bóvedas de la ciudad.

El papel de Hong Kong a la hora de facilitar el comercio de oro entre China y Rusia se enmarca dentro de los esfuerzos continuos por mejorar el papel de Hong Kong como centro financiero regional con características chinas, afirmó Jeremy Mark, del Atlantic Council, quien agregó que Hong Kong ha sido un centro para el comercio de oro durante generaciones y esa infraestructura puede ser utilizada en beneficio de China.

Vale recordar que en China existe una enorme demanda de oro, tanto por parte de los inversores minoristas como del banco central, que ha aumentado sustancialmente sus reservas de lingotes.