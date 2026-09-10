Con Huawei al frente, los fabricantes chinos de chips aumentaron su precio hasta un 50%

La suba afecta a procesadores actuales y de próxima generación. La misma está asociada al fuerte aumento del costo de la memoria HBM, clave para los aceleradores de inteligencia artificial.

El nuevoc hip de Huwaei tendrá un aumento del 50% en su valor.

Los principales fabricantes chinos de chips de inteligencia artificial , entre los que se encuentran Huawei y Cambricon, incrementaron considerablemente los precios de sus procesadores actuales y de próxima generación , en un contexto marcado por la escasez mundial de memoria de gran ancho de banda (HBM).

En detalle, Huawei llevó el precio de referencia de su tarjeta aceleradora Ascend 950DT a más de 250.000 yuanes (u$s37.255) , según dos fuentes familiarizadas con las negociaciones. Una vez oficializado, el nuevo valor representará un incremento de entre 20% y 50% respecto de los precios ofrecidos a clientes menos de dos meses atrás.

La compañía, con sede en Shenzhen, anunció que el 950DT, su chip de inteligencia artificial más avanzado, estará disponible durante el cuarto trimestre de 2026.

Por su parte, Cambricon subió entre 20% y 30% el precio que había indicado para su próximo chip , denominado provisionalmente "690" . Sus competidores MetaX e Iluvatar CoreX también aplicaron aumentos similares.

El incremento de los precios refleja el impacto de la escasez mundial de memoria de gran ancho de banda (HBM) sobre la industria china de inteligencia artificial, mientras Pekín impulsa a las empresas a reemplazar los productos de Nvidia por alternativas fabricadas dentro del país.

¿Qué es la HBM? En pocas palabras, es un componente clave para la computación con IA: está formada por chips de memoria apilados verticalmente que permiten a los procesadores acceder a grandes cantidades de datos a alta velocidad. El mercado de HBM avanzada está dominado por las SK Hynix y Samsung, de Corea del Sur, y Micron Technology, de Estados Unidos.

Desde que Washington endureció en diciembre de 2024 los controles a las exportaciones hacia China de determinados productos HBM avanzados, los fabricantes chinos de chips recurrieron cada vez más a canales del mercado gris para garantizar el suministro, según revelaron las fuentes consultadas por la agencia Reuters.

Este tipo de memoria suele tener un costo varias veces superior al que pagan los compradores fuera de China. Como la HBM representa una parte importante del costo de fabricación de un acelerador de IA, el aumento termina trasladándose al precio de las tarjetas.

Huawei señaló que la serie Ascend 950 utilizará dos tecnologías propias de HBM: HiBL 1.0 para la 950PR y HiZQ 2.0 para la 950DT, aunque no detalló dónde ni cómo se fabrica esa memoria.

El 950DT está orientado principalmente al desarrollo de modelos de IA y a la generación de respuestas, mientras que el 950PR procesa las solicitudes de los usuarios antes de enviarlas al modelo.

El impacto retroactivo sobre toros modelos

El ajuste no se limita a los productos de próxima generación. El Ascend 950PR, que a comienzos de año se comercializaba por unos 60.000 yuanes por tarjeta, ahora supera los 80.000 yuanes - aproximadamente u$s12.000 -, un incremento de alrededor del 30%.

La placa Ascend 910C, correspondiente a una generación anterior, también aumentó su precio: pasó de unos 90.000 yuanes a más de 110.000 yuanes, aproximadamente u$s16.400.

Las subas elevan el costo de desarrollar capacidad de computación para inteligencia artificial y evidencian un cuello de botella creciente para los fabricantes chinos. Estas empresas se beneficiaron del espacio que quedó en el mercado chino de chips de IA, valuado en u$s50.000 millones, luego de que los controles de exportación estadounidenses limitaran el acceso del país a los procesadores más avanzados de Nvidia.

En este escenario, la escasez también está llevando a los proveedores a reorganizar sus asignaciones. Iluvatar CoreX duplicó este año sus envíos de GPU a ByteDance, desarrolladora de TikTok, hasta alcanzar las 100.000 unidades, según una fuente. La compañía también destinó GPU originalmente reservadas para uso interno a cubrir las necesidades de ByteDance ante el aumento de las limitaciones de capacidad de cómputo.

Cambricon todavía no lanzó oficialmente el modelo 690 y su chip insignia actual es el 590. Según las tres fuentes, Huawei es el mayor proveedor nacional de ByteDance, seguido por Cambricon e Iluvatar CoreX.