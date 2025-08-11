China: chocaron dos buques mientras perseguían a un patrullero filipino







Ocurrió en el mar Meridional, cerca del atolón de Scarborough, una zona en disputa donde Manila denunció algunas maniobras peligrosas y uso de cañones de agua contra sus embarcaciones.

El Departamento de Defensa Nacional de Filipinas emitió un comunicado en el que expresó su apoyo a la Guardia Costera y condenó “el comportamiento atroz e insensato” atribuido a las fuerzas marítimas del régimen chino.

Un buque de la Guardia Costera de China colisionó con un navío de guerra de su propia Armada mientras perseguía a una patrullera filipina en aguas disputadas del mar Meridional.

"El CCG 3104 (China), perseguía al BRP Suluan (Filipinas) a gran velocidad. Realizó una maniobra arriesgada desde el cuarto de estribor, lo que provocó el impacto contra el buque de guerra de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Hubo daños importantes en el castillo de proa del buque CCG, dejándolo inservible para navegar", explicó Jay Tarriela, portavoz de la guardia costera filipina.

El incidente ocurrió este lunes en la zona conocida como bajo de Masinloc o atolón de Scarborough, un área en disputa donde la Guardia Costera de Filipinas desplegó dos de sus barcos en apoyo a la navegación por este área de más de una treintena de embarcaciones pesqueras.

Choque en el mar de China: los videos El CCG 3104, que perseguía al BRP Suluan a alta velocidad, efectuó una maniobra riesgosa que provocó la colisión con un buque naval chino”, comunicó Tarriela.

Respecto a la Guardia Costera filipina, sus unidades se encontraban en la zona en la madrugada del lunes para asistir a unos 35 barcos pesqueros locales. Durante la misión, acusaron a las embarcaciones chinas de realizar “maniobras peligrosas y acciones de bloqueo”. A continuación, los videos que registraron el hecho.

China choque video 1 Video de los dos buques del régimen chino que chocaron mientras hostigaban a una patrullera filipina. China choque video 3 Video del choque en el mar Meridional. El Departamento de Defensa Nacional de Filipinas emitió un comunicado en el que expresó su apoyo a la Guardia Costera y condenó “el comportamiento atroz e insensato” atribuido a las fuerzas marítimas del régimen chino. Por su parte, la Guardia Costera de China aún no se refirió al incidente. Un portavoz llamado Gan Yu solo indicó que había logrado "expulsar" a "múltiples" embarcaciones filipinas mediante acciones "profesionales" y "legítimas", de acuerdo a la agencia de noticias oficial Xinhua.

