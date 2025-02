Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de Trump sobre una presunta alianza con cárteles del narcotráfico

Continuando con ese tema, agregó: "La epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos, tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica. México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable".

"Coordinación sí; subordinación, no. Para ello propongo al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración; en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos", detalló.

Por último, consignó: "La gráfica que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada por mi equipo de trabajo, que ha estado en constante comunicación con el suyo. Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho".

El jefe del Pentágono no descartó intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles narcos: "No nos reservaremos nada"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió el viernes pasado que el gobierno de Donald Trump no descarta lanzar ataques militares contra carteles mexicanos en territorio mexicano. "Todas las opciones estarán sobre la mesa", advirtió.

"Quiero ser claro: todas las opciones estarán sobre la mesa si nos enfrentamos a lo que se considera organizaciones terroristas extranjeras que atacan específicamente a los estadounidenses en nuestra frontera", declaró Hegseth ante la pregunta de Fox News sobre si tiene permiso de perseguir a los carteles en México.

En su primer día de mandato, el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump designó a los grupos narcotraficantes conocidas como cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. "Por fin estamos asegurando nuestra frontera", afirmó Hegseth.

Sus dichos tienen particular importancia porque es el jefe del Pentágono, la institución a cargo de las fuerzas armadas estadounidenses. "El Ejército se está orientando, cambiando hacia una comprensión de la defensa de la patria en nuestra frontera territorial soberana", afirmó Hegseth.

"Si hay otras opciones necesarias para evitar que los cárteles sigan trayendo gente, pandillas, drogas y violencia a nuestro país, las asumiremos", agregó el funcionario, dejando abierta la posibilidad de actuar en suelo mexicano. "En última instancia, no nos reservaremos nada para proteger al pueblo estadounidense", señaló.