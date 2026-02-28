Comercio de petróleo: EEUU llama a evitar el Golfo mientras Irán analiza cerrar el Estrecho de Ormuz

El gobierno de Reino Unido afirmó recibir informes de buques notificados por un presunto cierre del Estrecho. A su vez, la zona está sujeta "a actividad militar" según EEUU, lo que obligó a varios barcos mantenerse alejados.

Esta decisión del gobierno de Trump es su último paso en el aumento de la presión que desde el año pasado ejerce contra Teherán, cuando abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear firmado en 2015.

El mercado de petróleo atraviesa momentos de tensión tras un ataque en conjunto de EEUU e Israel contra Irán . Así, la nación gobernada por el régimen ayatolá analizar cerrar el Estrecho de Ormuz , un canal de extrema importancia para la comunicación en el traslado de crudo. A la par, la administración de Donald Trump instó a los barcos comerciales a evitar navegar por el Golfo Pérsico .

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (OMC) expresó haber recibido múltiples informes de buques en el Golfo que indicaban que se les había notificado el cierre del Estrecho de Ormuz. Si bien no hubo confirmación inmediata de Irán, momentos después de la ofensiva Teherán anunció el cierre de la navegación.

Varios barcos amontonados en la zona recibieron transmisiones VHF de la Guardia Revolucionaria de Irán indicando que "ningún barco puede pasar por el Estrecho de Ormuz", explicó a Reuters un funcionario de la misión naval de la UE Aspides.

En paralelo, la Armada del Reino Unido afirmó que las órdenes de Irán no eran jurídicamente vinculantes y aconsejó a los buques transitar con precaución.

La asociación de petroleros INTERTANKO informó que la Armada de EEUU advirtió contra la navegación en el área, incluidos los Golfos Pérsico y de Omán, el Mar Arábigo del Norte y el Estrecho de Ormuz, diciendo que no podía garantizar la seguridad del transporte marítimo.

EEUU llamó a los barcos comerciales a evitar el Golfo Pérsico

El Departamento de Transporte de EEUU les sugirió a los buques comerciales a mantenerse alejados del Golfo Pérsico, tras la ofensiva en Teherán.

El Estrecho de Ormuz, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Mar Arábigo "están sujetos a una importante actividad militar, por lo que se recomienda a los buques que se mantengan alejados de esta zona en la medida de lo posible", indicó el comunicado.

"Los buques con bandera norteamericana, de propiedad o con tripulación estadounidense, también deben mantenerse a 30 millas náuticas de cualquier nave militar americana para evitar ser confundidos con una amenaza", completaron según agencia ANSA.

A la vez, varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente, tras un cierre del espacio aéreo en varios países de la región en el marco de la ofensiva contra Irán. Entre las compañías figuran Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India.