Estrecho de Ormuz: la vía clave del petróleo mundial en el centro del conflicto entre Irán y EEUU

La escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel volvió a poner en el centro de la escena al Estrecho de Ormuz , uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta. Tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní —confirmados por ambos gobiernos— crecen las especulaciones sobre una eventual respuesta de Teherán que incluya el bloqueo de esta vía marítima estratégica.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que se lanzó un “ataque preventivo” contra Irán y advirtió sobre la posibilidad de represalias con misiles y drones. En ese contexto, la pregunta que surge es qué rol puede jugar el estrecho en una eventual ampliación del conflicto.

A pesar de que cuenta con apenas dos canales de circulación de unos tres kilómetros de ancho cada uno, por sus aguas transita aproximadamente una quinta parte de la producción global de petróleo, según datos citados por la BBC. Esto lo convierte en uno de los pasos marítimos más importantes del mundo para el mercado energético.

Cualquier alteración en el tránsito —ya sea por ataques, amenazas o bloqueos— puede impactar de forma directa en el suministro internacional de crudo. De acuerdo con estimaciones citadas por The Washington Post sobre antecedentes de sanciones en 2019, un cierre total del estrecho podría provocar una caída de al menos 20% en el suministro mundial de petróleo.

La carta estratégica de Irán

Antes de los últimos ataques, Bloomberg había informado sobre un aumento en las exportaciones de petróleo iraní pese a las ofensivas israelíes. Imágenes satelitales confirmaron ese incremento, en lo que se interpretó como un intento de Teherán por sostener ingresos ante la escalada bélica.

Irán tendría capacidad para almacenar unos 28 millones de barriles de crudo en la isla de Kharg, principal terminal de exportación del país, según un informe de 2024 de S&P Global Commodity Insights.

Desde el inicio de los ataques israelíes, la República Islámica exportó un promedio de 2,33 millones de barriles diarios, de acuerdo con datos de TankerTrackers.com, lo que representa un incremento del 44% respecto del promedio anual hasta el 14 de junio.

En este contexto, distintos líderes iraníes dejaron abierta la posibilidad de bloquear el Estrecho de Ormuz como medida de presión. No sería la primera vez que el país amenaza con esa maniobra. Durante la guerra entre Irán e Irak, entre 1980 y 1988, el tráfico marítimo en la zona sufrió interrupciones.

¿Quién controla el Estrecho de Ormuz?

Actualmente, las aguas del estrecho están bajo control de Irán, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Los tres países forman parte de la OPEP+, el grupo de naciones productoras de petróleo.

Sin embargo, el área ha sido históricamente foco de tensión. En 2008, oficiales iraníes amenazaron con controlar embarcaciones en la zona si el país era atacado. En 2011, Irán volvió a advertir sobre un posible bloqueo como represalia ante sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Más recientemente, en 2023, el Departamento de Defensa estadounidense anunció el refuerzo de su presencia militar en el Golfo Pérsico luego de que Irán intentara apresar dos buques mercantes.

Un punto crítico en la escalada regional

La combinación de su relevancia energética y la creciente confrontación entre Teherán y Washington convierte al Estrecho de Ormuz en un punto crítico del conflicto.

Si bien hasta el momento no se concretó ningún cierre formal del paso marítimo, la sola amenaza de bloqueo suele generar preocupación en los mercados internacionales, dado su rol central en el transporte de crudo.

En un escenario de tensión creciente entre Irán, Estados Unidos e Israel, el estrecho vuelve a posicionarse como una de las variables estratégicas con mayor potencial de impacto global.