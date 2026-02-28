La infraestructura energética de Irán: el tercer mayor productor de petróleo de la OPEP y la reserva de gas más grande del mundo

A continuación se presentan algunos datos sobre la industria energética de Irán, sus exportaciones y el impacto de las sanciones occidentales.

Irán, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), extrae alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo.

Estados Unidos e Irán lanzaron el sábado un ataque contra Irán , que puede provocar interrupciones en la producción de petróleo y gas y daños a la infraestructura energética en Medio Oriente. La mirada del mercado está puesta sobre qué puede pasar con el precio de esas commodities.

A continuación se presentan algunos datos sobre la industria energética de Irán, sus exportaciones y el impacto de las sanciones occidentales:

Irán, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), extrae alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo. Su producción ronda los 3,3 millones de barriles por día de crudo, además de 1,3 millones de bpd de condensado y otros líquidos.

Las refinerías nacionales de Irán tienen una capacidad de 2,6 millones de bpd, según la consultora FGE. En 2025, exportó casi 820.000 bpd de combustible, incluido GLP, según Kpler, ligeramente por debajo de los niveles del año anterior.

Las instalaciones de producción de petróleo y gas de Irán se concentran en las provincias del suroeste: Juzestán para el petróleo y Bushehr para el gas y condensado de South Pars. Exporta el 90% de su crudo a través de la isla de Kharg, para su envío a través del estrecho de Ormuz .

Irán, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), extrae alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo.

Los analistas dicen que Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP podrían compensar una caída en el suministro iraní utilizando capacidad disponible para bombear más, a pesar de que esta capacidad disponible se ha estado reduciendo debido a los aumentos de producción que el grupo ha realizado durante el año pasado.

Quiénes son los principales compradores del petróleo de Irán

Las refinerías privadas chinas son los principales compradores. El Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a algunas refinerías chinas por la compra de petróleo iraní. China dice que no reconoce las sanciones unilaterales contra sus socios comerciales, pero sus compras de crudo iraní han disminuido.

Mientras Irán también busca proteger sus reservas de posibles ataques estadounidenses, ahora tiene una cantidad récord de petróleo en el agua de alrededor de 200 millones de barriles, equivalente a aproximadamente dos días de consumo global, mostraron datos de Kpler publicados el 27 de febrero.

Irán ha eludido sanciones durante años adoptando medidas como transferir petróleo de un barco a otro en el mar y cambiar el origen del crudo, hasta ocultar la ubicación de los petroleros a los satélites.

La mayor reserva de gas del mundo

Irán produce gas natural en el yacimiento marítimo de South Pars, que representa alrededor de un tercio de la reserva de gas natural más grande del mundo. Irán comparte el yacimiento con Qatar, que llama a su yacimiento North Dome.

Las sanciones y las limitaciones técnicas han significado que la mayor parte del gas que Teherán produce en South Pars se destine a uso doméstico.

La producción total de gas de Irán ascendió a 276.000 millones de metros cúbicos en 2024, de los cuales el 94% se consumió en el país, según datos del Foro de Países Exportadores de Gas.

Los ataques israelíes en junio afectaron cuatro unidades de la Fase 14 de South Pars, a unos 200 kilómetros de las instalaciones de gas de Qatar, muchas de las cuales son empresas conjuntas con los gigantes energéticos ExxonMobil y ConocoPhillips de Estados Unidos.

Qatar ha ganado cientos de miles de millones de dólares exportando gas natural licuado durante casi tres décadas.

Se estima que todo el depósito contiene una cantidad de gas utilizable suficiente para satisfacer las necesidades de todo el mundo durante 13 años.