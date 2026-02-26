Río Negro impulsa empleo y capacitación ante el avance de proyectos energéticos y mineros

El Gobierno provincial refuerza su estrategia para generar empleo formal y preparar trabajadores ante la creciente demanda laboral que ya se refleja en polos como Sierra Grande o San Antonio Oeste.

El proyecto de GNL en Río Negro prevé 10.000 trabajadores directos e indirectos vinculados a la actividad de la energía.

El crecimiento de la actividad energética y minera en la provincia de Río Negro comienza a traducirse en nuevas oportunidades laborales y en una agenda pública centrada en la formación de trabajadores para acompañar la expansión productiva. En este escenario, el Gobierno provincial avanza con convenios y programas de capacitación orientados a fortalecer el empleo formal y preparar mano de obra local para la demanda que generan las inversiones.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez , subrayó que la estrategia oficial apunta a anticiparse al ciclo de crecimiento. “En Río Negro seguimos defendiendo un rumbo claro: preparar a nuestros trabajadores y trabajadoras para las oportunidades que ya están llegando a nuestra provincia”, afirmó.

En ese marco, la funcionaria destacó la firma de un acuerdo con Prosegur para ofrecer cupos gratuitos de formación destinados a vigiladores privados. Según explicó, se trata de una capacitación financiada bajo esquemas de responsabilidad social empresaria y con certificación oficial.

“Por ello, firmamos un convenio de colaboración institucional con la empresa Prosegur para ofrecer cupos gratuitos de formación para los puestos de vigiladores privados. Una capacitación financiada en el marco de la responsabilidad social empresarial con certificación oficial que permitirá que más rionegrinos y rionegrinas puedan acceder a un empleo formal”, sostuvo Avilez.

Embed - Río Negro Trabajo on Instagram: "Firmamos un convenio con Prosegur para impulsar la formación de vigiladores privados en Río Negro. Seguimos articulando con el sector privado y trabajando junto a los sindicatos para que cada inversión que llega a la provincia se traduzca en oportunidades reales para nuestros trabajadores y trabajadoras. No improvisamos: planificamos, formamos y defendemos el empleo local. Río Negro crece, con más y mejor empleo."

La secretaria remarcó que el objetivo es generar condiciones estructurales para el empleo y evitar respuestas coyunturales. “Porque nosotros no improvisamos, planificamos, formamos y generamos condiciones”, enfatizó.

En esa línea, señaló que la articulación público-privada es clave para sostener el crecimiento del mercado laboral. “Seguimos construyendo oportunidades concretas para nuestra gente, articulando con el sector privado, con los sindicatos en defensa del empleo local, porque todos estamos seguros de que Río Negro crece con más y mejor empleo”, agregó.

Sierra Grande, símbolo del nuevo ciclo productivo

El impacto de este proceso se observa con claridad en Sierra Grande, donde el avance de la terminal de exportación del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada marca un punto de inflexión para la economía regional.

image

Con más de 10.000 trabajadores directos e indirectos vinculados a la actividad y un nivel de avance de obra del 54%, la iniciativa consolida a la localidad como un nuevo nodo energético del país. El gobernador Alberto Weretilneck recorrió los trabajos junto a la intendenta Roxana Fernández, en una visita que coincidió con la inauguración de las oficinas locales de la empresa.

Desde el municipio destacan que la reactivación productiva ya tiene efectos concretos en la economía y en el mercado laboral, dinamizando el comercio y generando empleo formal. Fernández describió el presente como un momento histórico para la comunidad y aseguró que el nuevo escenario abre la puerta a un horizonte de crecimiento sostenido.

El movimiento constante en el Golfo San Matías y la llegada de nuevas inversiones refuerzan la perspectiva de que la provincia atraviesa un cambio estructural en su matriz productiva, donde la energía y la minería aparecen como motores de desarrollo. Y por eso, San Antonio Oeste también fue escenario de un encuentro estratégico entre Río Negro, YPF y el sector productivo, donde se compartió la visión provincial sobre el desarrollo del GNL y los proyectos energéticos.

Weretilneck destacó ante el sector productivo que "Río Negro, a partir de todo esto que se ha decidido y que se está haciendo, no va a ser el mismo. La Provincia está iniciando un camino que nos proyecta 30 años hacia adelante de una manera que nunca hubiésemos imaginado”, indicó el gobernador.

image

“No estamos hablando únicamente de obras, sino que estamos hablando de una nueva economía, con proyectos a 20, 30 o 40 años que implican que nada va a ser lo que es hoy”, subrayó, y agregó que “no estamos hablando de una idea o de un sueño, estamos hablando de hechos reales. El gran desafío es que la mayor distribución económica quede en nuestra provincia y fundamentalmente en el territorio marítimo, en el Golfo”.

Asimismo, el Mandatario remarcó que ninguna empresa “hubiese comprometido inversiones de 3.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares si no tuviera como contraparte una provincia previsible y ordenada”, y aseguró que el compromiso del Gobierno es garantizar “estabilidad política, seguridad jurídica y estabilidad económica” durante los próximos 30 años.

El Intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, acompañó al gobernador en la actividad y afirmó que a partir de ahora “los patagónicos vamos a dejar de ser el suelo que ve pasar la riqueza para tener fruto de la riqueza” y agradeció a Weretilneck y al equipo del gobierno provincial “que tuvo la visión hace 6 años para agregar a la energía al esquema productivo rionegrino”.

Empleo como eje del desarrollo provincial

En este contexto, el Gobierno provincial busca consolidar una política laboral que acompañe la expansión de la actividad económica con formación y acceso al trabajo registrado. La combinación de proyectos de gran escala, programas de capacitación y acuerdos con empresas configura un escenario en el que el empleo se posiciona como el principal indicador del nuevo ciclo productivo.

Con inversiones en marcha y demanda creciente de mano de obra, Río Negro avanza hacia un modelo que apuesta a transformar el crecimiento económico en oportunidades concretas para su población, con foco en la generación de empleo de calidad y en la preparación de trabajadores para los desafíos de la transición energética.