La IFAB aprobó nuevas reglas que la FIFA aplicará desde el Mundial 2026: saques de arco, cambios más rápidos y nuevo protocolo de VAR

Las modificaciones fueron introducidas en la 140ª Asamblea General Anual del organismo. El eje central se posicionó en priorizar el tiempo de juego.

La FIFA implementará nuevas reglas desde el próximo mundial.

La 140ª Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB) introdujo una serie de modificaciones reglamentarias que comenzarán a aplicarse oficialmente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , organizada por Estados Unidos, México y Canadá , y que luego regirán en todas las competiciones.

No se trató de una reforma estructural del reglamento , sino de una redefinición en la administración del juego. El eje central de las decisiones fue claro: proteger el tiempo efectivo de juego, reducir interrupciones deliberadas y otorgar herramientas más precisas al árbitro.

La reunión, celebrada en Gales bajo la presidencia de Mike Jones , titular de la Asociación de Fútbol de Gales , formalizó un paquete de diez modificaciones. Cuatro de ellas son generales y seis impactan directamente en artículos específicos de las Reglas de Juego , que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026.

Uno de los cambios más relevantes apunta a combatir la demora intencional . Se amplía el sistema de cuenta regresiva visual de cinco segundos , que ya se aplicaba para arqueros que retenían el balón en exceso.

Ahora, si un saque de banda o un saque de meta se demora deliberadamente, el árbitro podrá iniciar una cuenta regresiva visible. Si el balón no se pone en juego al finalizar ese conteo, el saque de banda se concederá al equipo rival y un saque de meta retrasado derivará en saque de esquina para el adversario.

Los cambios se establecerán desde el Mundial.

El principio es directo ya que la pérdida de tiempo deja de ser un recurso sin consecuencias deportivas.

Sustituciones con límite de tiempo

Las sustituciones también tendrán un marco más estricto. El jugador reemplazado dispondrá de diez segundos para abandonar el campo desde que el árbitro autorice el cambio.

Si no lo hace dentro de ese plazo, el sustituto no podrá ingresar hasta la siguiente interrupción, una vez transcurrido un minuto de juego efectivo. La medida busca evitar que los cambios se utilicen como herramienta para enfriar partidos en momentos clave.

Tratamiento médico fuera del campo

Cuando un jugador reciba atención médica que obligue a detener el juego, deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto tras la reanudación. La intención es desalentar interrupciones tácticas bajo pretexto de lesiones.

La protección sanitaria se mantiene, pero se elimina el incentivo estratégico de detener el ritmo sin costo deportivo.

Ajustes en el protocolo VAR

La IFAB aprobó tres ampliaciones puntuales en el uso del VAR:

Podrá revisarse una tarjeta roja originada por una segunda amarilla claramente incorrecta.

Se permitirá corregir errores de identidad cuando el árbitro sancione al jugador equivocado.

Las competiciones podrán autorizar la revisión inmediata de un saque de esquina manifiestamente incorrecto, siempre que no se retrase la reanudación.

El criterio general fue ampliar la capacidad correctiva del VAR sin convertirlo en un sistema de revisión permanente.

Modificaciones técnicas en las Reglas 2026/27

A partir del 1 de julio de 2026, se introducirán además ajustes específicos:

Regla 3 (Jugadores): En amistosos internacionales absolutos “A” se permitirán hasta ocho sustituciones, ampliables hasta once por acuerdo entre equipos.

Regla 4 (Equipamiento): Se autorizarán objetos no peligrosos siempre que estén cubiertos de forma segura.

Regla 5 (Árbitro): Las competiciones podrán habilitar el uso de cámaras corporales.

Regla 8 (Reanudación): Se aclara la posesión en el bote a tierra.

Regla 10 y 14: Se incorpora precisión normativa sobre el doble toque accidental en penales.

Regla 12: Si se aplica ventaja por impedir una ocasión manifiesta de gol y se convierte el tanto, no habrá amonestación al infractor.

Tecnología y futuro del fuera de juego

La Asamblea también recibió actualizaciones sobre la tecnología de fuera de juego semiautomatizada y las pruebas del sistema Football Video Support (FVS). Las evaluaciones continuarán antes de adoptar decisiones definitivas.

Asimismo, se abrirán consultas para analizar situaciones específicas, como jugadores que se cubren la boca al dialogar en el campo o abandonos colectivos en protesta.

Una redefinición práctica del control del juego

La esencia del fútbol no se modificó. Pero sí cambió la forma en que se administra el tiempo, la disciplina y la fluidez del partido.

La IFAB buscó recuperar continuidad, reducir interrupciones estratégicas y reforzar la autoridad arbitral sin alterar la naturaleza competitiva del juego. El mensaje institucional es claro: el resultado debe decidirse compitiendo, no administrando demoras.

De cara al Mundial 2026, el reglamento se orienta hacia un fútbol con mayor ritmo, menor especulación y tecnología aplicada con límites definidos.