Bombardeo de EEUU e Israel a Irán: qué puede pasar con los mercados de petróleo

Las autoridades estadounidenses e israelíes confirmaron el ataque en la madrugada de este sábado. Teherán produce 3.3 millones de barriles diarios.

La decisión del presidente Donald Trump de ordenar un ataque contra Irán introduce un factor de riesgo adicional sobre una porción sensible del abastecimiento global de petróleo, en un mercado que ya venía operando con elevada volatilidad. Más allá del impacto político y militar, el foco de los inversores se posa sobre el tablero energético. La República Islámica produce cerca de 3,3 millones de barriles diarios, volumen que equivale al 3% de la producción mundial y que la posiciona como el tercer mayor productor dentro de la OPEP.

El peso específico de Irán en el sistema energético internacional excede su nivel de extracción: la clave está en la geografía. Irán controla una de las márgenes del Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que circula cerca de una quinta parte del crudo que se comercializa en el planeta. Por esa vía transita petróleo proveniente de actores centrales como Arabia Saudita e Irak, lo que convierte cualquier escalada en la zona en un evento con potencial efecto dominó sobre precios, fletes y expectativas de suministro.

Cabe destacar que los mercados petroleros están cerrados durante el fin de semana y , por el momento, no hay información sobre si los ataques tuvieron por objetivo infraestructura energética del país de Medio oriente.

Cómo primera medida ante el ataque de Israel y EEUU, algunas compañías petroleras cancelaron el envío de crudo por medio del Estrecho de Ormuz , un punto clave de comunicación dentro de la industria.

“Nuestros barcos permanecerán allí durante varios días”, dijo a la agencia de noticias Reuters un alto ejecutivo de una importante empresa comercial . Alrededor de 20 millones de barriles de petróleo crudo y otros tipos de combustibles circulan por la vía fluvial arterial que pasa entre la Península Arábiga e Irán , y cualquier suspensión amenaza con provocar importantes perturbaciones a nivel mundial.

El peso de Irán en la producción global de petróleo

Irán produce actualmente alrededor de 3,3 millones de barriles diarios, muy por encima de los menos de 2 millones que bombeaba en 2020, aun bajo un régimen sostenido de sanciones internacionales. Con el tiempo, Teherán perfeccionó mecanismos para sortear esas restricciones y actualmente destina cerca del 90% de sus exportaciones a China.

Los principales yacimientos del país son Ahvaz, Marun y el grupo Karun Occidental, ubicados en la provincia de Juzestán, el corazón petrolero iraní.

ataque eeuu a iran Irán produce actualmente alrededor de 3,3 millones de barriles diarios, muy por encima de los menos de 2 millones que bombeaba en 2020. Sputnik Mundo

En materia de refinación, la planta más emblemática es la de Abadán, inaugurada en 1912, con capacidad para procesar más de 500.000 barriles diarios. También sobresalen las refinerías de Bandar Abbas y Persian Gulf Star, especializadas en crudo y condensado —un petróleo ultraligero del que Irán posee abundantes reservas—. Teherán, además, dispone de su propia refinería para abastecer la demanda interna.

Para las exportaciones, la infraestructura clave es la terminal de la isla Kharg, en el norte del Golfo Pérsico. Allí se concentran muelles de carga, puntos de amarre y una capacidad de almacenamiento que asciende a decenas de millones de barriles. En los últimos años, desde ese enclave se gestionaron embarques superiores a los 2 millones de barriles diarios.

Las sanciones de Estados Unidos disuaden a la mayoría de los compradores potenciales, pero refinerías privadas chinas continúan adquiriendo crudo iraní a cambio de fuertes descuentos.

iran petroleo Las sanciones de EEUU disuaden a la mayoría de los compradores potenciales, pero refinerías privadas chinas continúan adquiriendo crudo iraní.

A comienzos de este mes, Irán aceleró la carga de buques en Kharg, probablemente con el objetivo de colocar el mayor volumen posible de crudo en el mar ante el riesgo de un ataque. La maniobra recordó la aplicada en junio pasado, antes de los bombardeos israelíes y estadounidenses. Un eventual golpe directo sobre Kharg implicaría un impacto severo para la economía iraní.

El antecedente del ataque a Irán en 2025

El antecedente inmediato fue la guerra de junio, cuando el Brent registró su mayor salto en más de tres años y superó los u$s80 por barril en Londres. Sin embargo, la suba perdió fuerza al confirmarse que la infraestructura petrolera clave no había sufrido daños significativos.

Desde entonces, la narrativa dominante en el mercado pasó a ser la del exceso de oferta. De hecho, el crudo en Londres cerrará 2025 cerca de un 18% por debajo del nivel en que inició el año. Aun así, en lo que va del año los precios acumulan un alza del 19%, en parte por los temores vinculados a potenciales ataques estadounidenses contra Irán.

El impacto en la región

El líder supremo iraní advirtió el 1 de febrero sobre el riesgo de una “ guerra regional ” si Estados Unidos atacaba a su país. Desde Teherán también señalaron que un cierre total del Estrecho de Ormuz está dentro de sus capacidades.

En el marco del nuevo ataque, desde Teherán prometieron responder al ataque y, según consignó la agencia iraní Mehr, el portavoz del Estado Mayor de Irán aseguró que “cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, en un conflicto que promete escalar.

estrecho de ormuz.webp Alrededor de 20 millones de barriles de petróleo crudo y otros tipos de combustibles circulan por la vía fluvial arterial del Estrecho de Ormuz.

La inestabilidad regional es un escenario extremo —nunca concretado— que representa una auténtica pesadilla para los mercados. Por Ormuz transita la mayor parte del crudo exportado desde el Golfo Pérsico, además de combustibles refinados como diésel y jet fuel. Qatar, tercer mayor exportador global de gas natural licuado, también depende de ese paso estratégico.

Si bien Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos cuentan con oleoductos alternativos que evitan Ormuz, un cierre implicaría una disrupción masiva de exportaciones y una presión inmediata sobre los precios.

En febrero aparecieron señales de que otros productores del Golfo aceleraron envíos. Arabia Saudita exportó en promedio unos 7,3 millones de barriles diarios en los primeros 24 días del mes, el mayor volumen en casi tres años. Según datos de Vortexa Ltd., Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos aumentarían en conjunto casi 600.000 barriles diarios frente al mismo lapso de enero.