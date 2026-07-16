Revelaron la causa de la muerte de Sam Neill, la estrella de Jurassic Park

El representante del actor confirmó que el intérprete falleció a raíz de una neumonía. Además, adelantó cómo será el homenaje que preparó su familia.

El representante de Sam Neill confirmó este jueves que el actor murió como consecuencia de una neumonía , luego de que su fallecimiento, ocurrido el lunes a los 78 años , generara numerosas especulaciones entre sus seguidores.

La familia del protagonista de "Jurassic Park" había informado inicialmente su muerte mediante un comunicado , aunque en ese momento solo aclaró que el intérprete ya no padecía el cáncer que le había sido diagnosticado años atrás, sin precisar la causa del deceso.

El encargado de brindar más detalles fue Philip Grenz , r epresentante del actor durante gran parte de su carrera. "Hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus fans", expresó en un comunicado difundido por Radio New Zealand.

"Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido un linfoma gracias a un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T", explicó.

En 2023, el propio Neill contó en sus memorias que le habían diagnosticado un linfoma no Hodgkin en etapa tres y que, durante el tratamiento, llegó a pensar que "posiblemente se estaba muriendo".

Sin embargo, a comienzos de este año anunció que el cáncer había desaparecido gracias a una terapia CAR-T, un tratamiento de inmunoterapia genética que modifica determinadas células del sistema inmunológico para combatir la enfermedad.

El último adiós será en Nueva Zelanda

Grenz también reveló que la familia del actor organizará una ceremonia íntima para despedirlo. "Dado que Sam era un hombre muy reservado que detestaba el alboroto, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia conmemorativa privada en su granja de Nueva Zelanda en una fecha posterior aún por determinar", señaló.

Además, comentó que el actor dejó varios trabajos pendientes de estreno. Según precisó, Neill filmó cuatro proyectos durante el último año, que serán estrenados en los próximos meses.

Nacido en Irlanda del Norte en 1947, el actor se mudó cuando era niño a la Isla Sur de Nueva Zelanda, país con el que construyó un fuerte vínculo y donde desarrolló gran parte de su vida personal.