Edgardo Kueider volverá a declarar ante la Justicia de Paraguay por "presunto lavado de dinero"

Previamente, el exsenador fue condenado por "contrabando". Ahora, deberá presentarse el próximo jueves ante el juez de Delitos Económicos de Asunción, Huberto Otazú.

El exsenador nacional, Edgardo Kueider , fue citado nuevamente por la Justicia paraguaya, esta vez, para declarar en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. Días atrás, el exlegislador argentino recibió una condena de dos años de arresto en suspenso por tentativa de contrabando.

El caso Kueider se inició el 4 de diciembre de 2024 , cuando él y su secretaria, Iara Guinsel Costa, fueron detenidos en el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay). Durante el operativo, las autoridades aduaneras encontraron en el vehículo en el que viajaban u$s211.000, $3,9 millones y 646.000 guaraníes sin declarar.

La nueva audiencia - que debería haber iniciado a principios de julio - fue programada para este jueves 23. Kueider deberá comparecer ante el juez de Delitos Económicos de Asunción, Humberto Otazú.

Mientras cumple prisión domiciliaria en Paraguay, Kueider continúa bajo investigación junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa . La fiscalía paraguaya los acusa de la "supuesta utilización de una ingeniería jurídica y patrimonial" mediante empresas de pantalla, entre ellas Golsur S.A. y Exclusiva EAS.

Los investigadores sospechan que esa estructura habría sido utilizada para adquirir de manera irregular seis departamentos de lujo y cocheras en el barrio Las Mercedes , en Asunción, con fondos de presunto origen ilícito. En ese contexto, el juez resolverá si el acusado continúa el proceso bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica o si corresponde imponerle una medida de detención más estricta.

El exlegislador ya había sido condenado el 13 de julio por la Justicia paraguaya a dos años de prisión en suspenso tras ser hallado culpable del delito de tentativa de contrabando de dinero. Guinsel Costa, por su parte, recibió una pena de un año y diez meses de prisión en suspenso como coautora del delito de contrabando en grado de tentativa.

La otra condena a Kueider

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó la semana pasada a Kueider a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando. En la misma resolución, Guinsel Costa recibió una pena de un año y diez meses, también de cumplimiento condicional.

El fallo fue dictado por el tribunal integrado por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, que consideró acreditada la responsabilidad de ambos en el intento de ingresar dinero en efectivo sin declarar al país vecino.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la maniobra constituía una tentativa de contrabando y había solicitado una condena de dos años y dos meses de prisión para ambos acusados. Tras conocerse la sentencia, Kueider cuestionó el fallo y anticipó que lo apelará: "No se han aplicado los criterios de legislación comparada en el resto del mundo con respecto a que el dinero no constituye mercadería", sostuvo.

Antes del veredicto, el exsenador había reiterado su inocencia ante el tribunal y rechazado las acusaciones en su contra. "No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí", afirmó, al insistir en que el dinero tenía un origen lícito y que su conducta no encuadraba en el delito por el que fue juzgado.

Pese a esos argumentos, los jueces resolvieron condenarlo. Sin embargo, al imponer una pena inferior a los dos años y medio y dejarla en suspenso, evitaron que deba cumplir prisión efectiva en esta causa.