Miedo y caos en Berlín: un muerto y 16 heridos tras el atropello masivo de una camioneta durante el Día del Orgullo

El principal acusado fue identificado por las autoridades, aunque aún no fue capturado y es investigado por posibles conexiones con organizaciones islamistas.

Un hombre murió y al menos 16 personas resultaron heridas este sábado por la noche en Berlín cuando una camioneta blanca irrumpió en el parque Tiergarten y atropelló a una multitud que participaba de los festejos del Día del Orgullo .

La policía alemana identificó al principal sospechoso, un joven de 21 años llamado Abdul B. , pero hasta la mañana de este domingo continuaba prófugo y las autoridades advirtieron que podría estar armado y ser peligroso .

El atropello ocurrió poco antes de las 22 sobre Ahornsteig, una de las calles que atraviesan el Tiergarten. Tras embestir a varias personas, el conductor abandonó el vehículo en una zona boscosa cercana al punto donde debía finalizar el desfile.

La Policía de Berlín informó a través de sus redes sociales: “Estamos desplegados con numerosas fuerzas policiales , así como con equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Berlín , en el Gran Jardín Zoológico. Presumiblemente, un vehículo ha irrumpido en el Tiergarten, ha atropellado a varias personas y las ha herido. Los heridos están siendo atendidos actualmente por los equipos de rescate”.

El portavoz policial Florian Nath afirmó que el sospechoso era conocido por las fuerzas de seguridad y que estaba vinculado a círculos islamistas de Berlín. “El sospechoso es conocido por la policía. Lo conocemos como miembro de círculos islámicos aquí en Berlín, y nuestra búsqueda de esta persona avanza a toda velocidad”, declaró.

Berlín reforzó la seguridad y evacuó el área del ataque

Ante la emergencia, los organizadores del Orgullo cancelaron el resto de las actividades y ordenaron evacuar la zona. La palabra “Evacuación” apareció en las pantallas gigantes instaladas junto a la Puerta de Brandeburgo, mientras que a través de Instagram pidieron a los asistentes abandonar las calles cercanas “con calma y orden”, evitar la Columna de la Victoria y el parque Tiergarten, y dirigirse hacia la estación central de trenes.

La Policía de Berlín acordonó el área y pidió a la población que evitara acercarse. “Se está llevando a cabo una operación policial más amplia en el Tiergarten. El área está acordonada por nuestras fuerzas de intervención. Por favor, eviten el área y rodéenla ampliamente”, comunicó la fuerza.

El operativo de seguridad movilizó a unos 2.200 agentes, además de helicópteros, ambulancias y dotaciones de bomberos que trabajaron durante toda la noche en la atención de las víctimas y en la búsqueda del sospechoso.

Las autoridades alemanas condenaron el ataque

El canciller alemán, Friedrich Merz, reclamó “esclarecer completamente” lo ocurrido y calificó el hecho como un “acto abominable”.

Por su parte, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, sostuvo que “la libertad de la ciudad ha sido atacada” y agregó en la red social X: “Es un ataque a nuestra sociedad libre y cosmopolita: tras un evento pacífico y colorido, la manifestación por un Berlín tolerante y pacífico fue atacada de la forma más brutal”.

La marcha del Orgullo de Berlín, una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa, conmemora la rebelión de Stonewall de 1969 en Nueva York. Miles de personas habían llegado a la capital alemana para participar del desfile, cuyo cierre estaba previsto frente a la Puerta de Brandeburgo.