Así es la casa de 37 metros cuadrados en la que vive Elon Musk: cómo es por dentro + Agregar ámbito en









El empresario dejó atrás varias propiedades y eligió una vivienda prefabricada valuada en u$s50.000 como parte de un estilo de vida más austero.

Cómo es la casa de 37 metros cuadrados en la que vive Elon Musk. boxabl.com

Elon Musk eligió vivir en una casa prefabricada de 37 metros cuadrados pese a haberse convertido en una de las personas más ricas del mundo. La vivienda, valuada en unos u$s50.000, fue parte de la decisión del empresario de desprenderse de gran parte de sus propiedades y adoptar un estilo de vida más simple, según explicó en 2021.

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La residencia elegida por el fundador de SpaceX y Tesla es una Boxabl Casita, una construcción modular ubicada en las instalaciones de pruebas de SpaceX en Boca Chica, Texas, Estados Unidos. El espacio cuenta con sala de estar, dormitorio, cocina y baño, y, según el sitio especializado Teslarati, su estructura es tan liviana que puede ser trasladada con un Tesla Model X.

Musk tomó esta decisión después de anunciar en 2020 que vendería casi todos sus bienes inmobiliarios. A través de su cuenta de Twitter, el empresario había explicado que buscaba reducir sus pertenencias y llevar una vida más austera, alejada de las grandes propiedades.

La mudanza a la pequeña vivienda se produjo mientras continuaba impulsando los proyectos de la compañía espacial, especialmente el desarrollo del cohete Super Heavy en la zona cercana a la residencia.

Plano de la propiedad de Elon Musk. boxabl.com Las propiedades que vendió Elon Musk Como parte de ese cambio de estilo de vida, Musk se desprendió de varias propiedades de lujo. Cuatro viviendas contiguas ubicadas en Bel Air, California, fueron vendidas por un total de u$s61,8 millones, mientras que otras dos propiedades le permitieron obtener alrededor de u$s36 millones. Además, en 2019 había vendido una casa valuada en u$s4 millones.

La casa prefabricada fue utilizada por Musk junto a su entonces pareja, la cantante Grimes, y el hijo menor de ambos, X Æ A-XII. No existe información pública que confirme si actualmente continúa viviendo allí o si la utiliza como residencia principal. La fortuna récord de Elon Musk Años después de aquella decisión, Musk alcanzó un nuevo récord económico. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su patrimonio llegó aproximadamente a u$s1,05 billones tras la salida a bolsa de SpaceX en la Bolsa de Nueva York. De acuerdo con esos datos, la fortuna del empresario supera en conjunto a la de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y a la de los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, cuyas riquezas combinadas rondarían los u$s849.000 millones.

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