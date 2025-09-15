Corea del Norte reafirmó que su estatus nuclear es "irreversible" y criticó a EEUU







El régimen de Kim Jong Un aseguró que su condición como potencia atómica está protegida por ley y rechazó los reclamos de desnuclearización.

Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte. NA

Corea del Norte afirmó que su estatus de potencia nuclear está “consagrado de forma permanente” en su legislación y reiteró que es “irreversible”, según informó la prensa estatal este lunes. En ese marco, condenó a Estados Unidos por exigir su desnuclearización en el seno de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“Recientemente, en una reunión del OIEA, Estados Unidos volvió a cometer una grave provocación política al tildar de ilegal nuestra posesión de armas nucleares y clamar por la desnuclearización”, señaló la misión norcoreana ante la ONU en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

El cruce entre Corea del Norte y la OIEA El texto resalta que el estatus de Corea del Norte “como Estado dotado de armas nucleares, consagrado de forma permanente en la ley suprema y fundamental de la nación, se ha vuelto irreversible”. Además, recordó que el país no mantiene “relaciones oficiales” con el organismo de control atómico desde hace más de tres décadas.

El régimen sostuvo que el OIEA “no tiene ni la autoridad legal ni la justificación moral” para intervenir en sus asuntos internos, dado que se trata de un Estado que existe al margen del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Corea del Norte se retiró formalmente del organismo en 1994 tras un enfrentamiento por las inspecciones, acusando a Washington de utilizarlo para vulnerar su soberanía.

La declaración se conoció tras la visita del líder norcoreano Kim Jong Un a instalaciones de investigación de armamento, donde reafirmó que Pyongyang “propulsará la política de impulsar simultáneamente la construcción de fuerzas nucleares y convencionales”.

En línea con su postura histórica, Corea del Norte volvió a remarcar que “nunca renunciará a sus armas atómicas”, consolidando así un escenario de mayor tensión en la península y en la relación con Washington.