El papa León XIV cumplió 70 años y lo celebró junto a miles de fieles en la Plaza de San Pedro







El Pontífice cumplió años en medio de su primer aniversario al frente de la Iglesia Católica. Miles de fieles lo acompañaron en Roma y recibió mensajes de todo el mundo.

Multitudinaria celebración en la Plaza de San Pedro por el cumpleaños del Sumo Pontífice.

El papa León XIV celebró este sábado sus 70 años en una jornada que combinó emoción, espiritualidad y un fuerte respaldo popular. En la Plaza de San Pedro, miles de fieles se congregaron para saludar al Sumo Pontífice, que nació el 14 de septiembre de 1955 y que transita su primer año al frente de la Iglesia Católica.

“Queridísimos, parece que saben que hoy cumplo setenta años”, dijo con humor al ver pancartas con mensajes de afecto, entre ellas una enviada desde Monsefú, en Chiclayo (Perú), donde ejerció como obispo. Allí, una nutrida delegación de la comunidad peruana en Roma desplegó una bandera nacional con la dedicatoria de cumpleaños.

papa leon León XIV agradeció con humor las pancartas y mensajes de afecto en su día.

Agradecimientos y mensajes internacionales Durante el rezo del Ángelus, León XIV expresó: “Doy las gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos quienes se han acordado en la oración”. El Vaticano también lo felicitó a través de su cuenta en X: “¡Feliz cumpleaños, Papa León! ¡Por muchos años!”.

La Conferencia Episcopal Italiana y el cardenal Baldassare Reina, vicario de Roma, se sumaron a los saludos. “Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza”, señaló el prelado.

papa león XIV.jpg El Vaticano saludó en redes sociales al pontífice con un mensaje de celebración. En el plano político, el presidente italiano Sergio Mattarella envió una carta en la que destacó el “enérgico llamamiento” del Pontífice a favor de una “paz desarmada y desarmante”. También advirtió sobre el peligro de “una pendiente impulsada por la lógica de dominación y conflictos desgarradores”. Celebraciones y una agenda intensa La víspera de su cumpleaños estuvo marcada por un concierto gratuito en la Plaza de San Pedro en homenaje a su antecesor, Francisco. El espectáculo, titulado Grace for the World, incluyó un show de drones que formaron en el cielo el rostro del papa difunto. papa-francisco (1) Miles de personas disfrutaron de un concierto y un espectáculo de drones en la víspera. REUTERS/Ciro De Luca Ya en la tarde del sábado, León XIV presidió una ceremonia en la basílica de San Pablo Extramuros en honor a los mártires del siglo XXI. Además, el Vaticano confirmó la publicación de fragmentos de su primera entrevista, que coincidirá con la presentación de su biografía en Perú: León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI.