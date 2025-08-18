Corea del Sur busca un acercamiento duradero con Corea del Norte tras el cambio de gobierno







El presidente Lee Jae Myung impulsa la implementación de acuerdos suspendidos y apuesta a restaurar la diplomacia con Pyongyang tras años de estancamiento.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, solicitó este lunes al Gobierno implementar un plan “paso a paso” para restaurar y cumplir los acuerdos existentes con Corea del Norte, incluidos los de 2018 suspendidos durante la Administración de Yoon Suk Yeol, en un intento por reactivar la diplomacia y mejorar las relaciones con Pyongyang.

Según Lee, “las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur son de vital importancia para proteger los intereses nacionales y expandir el espacio diplomático ante los abruptos cambios que se producen en la política internacional”.

El presidente destacó la necesidad de que los ministerios y organismos relevantes se preparen para facilitar la introducción y el cumplimiento de los pactos existentes: “Pido a los ministerios relevantes prepararse para introducir los acuerdos que ya existen y favorecer su cumplimiento siempre que sea posible”, manifestó durante un encuentro con su Gabinete.

kim-jong-un-moon-jae-in-reunion-inter-coreas-portada El nuevo enfoque busca un acercamiento gradual con Corea del Norte, priorizando la estabilidad y la continuidad de los compromisos diplomáticos. La estrategia de Lee se centra en pasos medidos, evitando confrontaciones abruptas y asegurando que cada acción cuente con respaldo institucional. Esta iniciativa marca un contraste claro con la administración anterior, que interrumpió los canales de diálogo y dejó suspendidas varias iniciativas de cooperación bilateral.

Contexto político y diplomático Corea del Sur y Corea del Norte siguen técnicamente en guerra desde el conflicto de 1950-1953, y los acuerdos de 2018 representaron uno de los intentos más significativos de reconciliación en la última década. La actual administración surcoreana apuesta a retomar esa senda y a aprovechar el contexto internacional para consolidar un espacio diplomático más amplio, manteniendo un equilibrio entre firmeza y apertura hacia Pyongyang.

Con esta medida, Lee Jae Myung intenta marcar el inicio de un ciclo de diálogo más estable y predecible con Corea del Norte, buscando no solo beneficios inmediatos, sino también construir bases para la cooperación futura en seguridad, economía y diplomacia regional.