La CIA desmiente a Trump: el coronavirus no fue creado en un laboratorio de China

No obstante, los servicios de Estados Unidos no dejarán de investigar la hipótesis de Trump y varios legisladores republicanos de que el coronavirus surgió en el laboratorio de virología de Wuhan, en China. Pero no lo hará de manera exclusiva como pretendía el presidente.

"La CIA continuará examinando rigurosamente la información y la inteligencia emergentes para determinar si el brote comenzó a través del contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente en un laboratorio en Wuhan", continúa la declaración.

Trump ordenó esta semana a todas las agencias de Inteligencia de Estados Unidos investigar el rol de China y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el surgimiento y propagación del coronavirus.

El mandatario se hizo eco, semanas atrás en el momento en que los casos de contagio por la pandemia iban en aumento de Estados Unidos, de versiones de prensa de que el virus fue creado de forma sintética en el laboratorio de Wuhan. Y hace unos días sugirió que pediría a China el pago de miles de millones de dólares en compensación.

La teoría conspirativa sobre el origen del coronavirus, que encontró afectos entre exmiembros de inteligencia estadounidenses y políticos en Washington, fue ampliamente rechazada por la comunidad científica que avala la versión oficial china de la transmisión de animal a ser humano.

El deseo de Trump de demostrar que el gran rival de su administración tiene responsabilidad directa en la pandemia que golpea al mundo con cientos de miles de muertos, llevó a temer a funcionarios de carrera y analistas de inteligencia que las propias agencias bloquearan información contraria para no recibir castigos por parte del presidente de Estados Unidos, informó The New York Times.