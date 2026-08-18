Crece el negocio del hielo en Cuba para conservar alimentos en medio de los apagones eléctricos

Se trata de una medida desesperada ante la necesidad de aprovechar alimento sin electricidad. Se vende de a kilos y puede costar hasta u$s8.

La demanda es tal que incluso niños y adolescentes salen a las calles con carritos rudimentarios para vender el producto.

En medio de la crisis energética atravesada en Cuba , crece el negocio del hielo entre los pobladores como un método de hacer frente a la conservación de alimentos sin electricidad. Algunos pobladores hasta lo venden directamente a la calle, o a través de las redes sociales, y entre los vendedores hay incluso menores de edad. Los bloques pueden costar hasta u$s8.

Algunos particulares producen hielo utilizando sistemas fotovoltaicos y otros sistemas de energía de emergencia , de acuerdo con testimonios recopilados por el sitio web independiente CiberCuba.

Los precios varían según el tamaño: algunos bloques de aproximadamente 2,3 kg se venden entre 70 y 200 pesos cubanos, equivalente a un rango entre casi u$s3 y u$s8, mientras que las balitas de hielo congeladas de 1,5 litros cuestan alrededor de 100 pesos, o sea u$s4.

El hielo se utiliza principalmente para enfriar agua y bebidas, y para conservar alimentos durante los largos cortes de luz . La demanda es tal que, según un testigo, incluso niños pequeños y adolescentes salen a las calles con carritos rudimentarios para vender el producto.

Dos residentes de Santiago de Cuba explicaron a CiberCuba que el negocio se disparó en los últimos meses, en medio de una crisis energética que agravó las dificultades para mantener la refrigeración en los hogares.

El hielo se utiliza principalmente para enfriar agua y bebidas, y para conservar alimentos durante los largos cortes de luz. CiberCuba

"Por mi casa pasan muchachos muy jóvenes, incluso niños, vendiendo, a veces andan juntos dos o tres, y en una carretilla bien rústica montan unos tanques que imagino tengan algún tipo de aislamiento, y dentro llevan varios miles de pesos en hielos", relató un testimonio citado en la web.

Los vendedores recorren las calles, como una modalidad que permite llevar el hielo directamente hasta zonas donde las familias pasan largas horas sin electricidad y no pueden producirlo en sus propias casas.

Otro santiaguero explicó a nuestro sitio que él mismo vende hielo desde su vivienda. En su caso, los recipientes de cinco libras cuestan entre 70 y 100 pesos, mientras que las ollas de hielo se venden a 120 pesos.

Cuba: alertan que la pobreza extrema alcanza al 94% del país

El Observatorio de Derechos Humanos de Cuba señaló que la pobreza extrema alcanzó al 94% del país, en el marco de un análisis con más de 1.300 entrevistas. El estudio incluye duras críticas al gobierno y entre los problemas citados están los cortes energéticos.

El panorama fue presentado en el IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y el Observatorio Cubano de Derechos Sociales, con base en 1.318 entrevistas realizadas en 79 municipios de todas las provincias de la isla.

Según el estudio, el 95% de los encuestados calificó negativamente la gestión económica y social del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, mientras que el 73% la calificó como "muy negativa".

Los cortes de energía eléctrica fueron citados como el problema más acuciante por el 70% de los encuestados, seguidos por la crisis alimentaria (52%) y el costo de vida (45%). El 95% también calificó negativamente la red eléctrica, el 87% la recolección de residuos y el 82% los hospitales.