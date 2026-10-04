Flávio Bolsonaro celebró la ventaja sobre Lula y se mostró confiado de cara a la segunda vuelta: "Es el fin de la era PT"

El candidato del PL habló tras obtener el 47,05% de los votos en primera vuelta y aseguró que el resultado demuestra que Brasil "quiere un cambio".

El candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

"Estoy muy contento con el resultado; casi 56 millones de brasileños me dieron este voto de confianza. Es una señal de que Brasil quiere un cambio" , afirmó el senador de 45 años -desde la puerta de su casa- luego de conocerse su pase al balotaje. Durante la declaración estuvo acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y la coordinadora de su campaña, Daniella Marques.

Tras conocerse los resultados, Bolsonaro buscó presentar la elección como el comienzo de un cambio de ciclo político y cargó contra el Partido de los Trabajadores. "Estuvo muy cerca. Es el fin de la era PT, el fin de la era PT ha sido decretado" , sostuvo.

El candidato también anticipó algunas de las decisiones que podría adoptar en caso de llegar a la Presidencia. Entre ellas, señaló que tendría la posibilidad de designar a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Federal y manifestó su rechazo a la reelección presidencial.

"Solo necesito un mandato para poner a los brasileños y brasileñas en el centro de mi gobierno, para abordar y resolver los verdaderos problemas de Brasil. Quiero tener la oportunidad de cuidar de Brasil y de su gente", expresó.

Flávio Bolsonaro consiguió más de 55,5 millones de votos, alrededor de tres millones más que Lula. Además, superó por unos dos millones los votos obtenidos por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2022.

Lula, en tanto, quedó por debajo del resultado que había obtenido en aquella elección, cuando alcanzó el 48,4% de los votos y reunió 57,2 millones de sufragios. Ahora, ambos candidatos volverán a enfrentarse en la segunda vuelta para definir la Presidencia de Brasil.