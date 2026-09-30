De cocina a leña hasta energía solar: la crisis en Cuba y los desafíos de vivir sin luz eléctrica

Diversas familias se las ingenian para elaborar vías alternativas a la luz eléctrica, en medio del bloqueo. Entre ellas, usan iluminación con aceite, además de aprovechar la baja potencia para cargar ventiladores.

La crisis que enfrenta Cuba , en medio del bloqueo energético y económico impuesto por EEUU, encuentra nuevos desafíos en la vida cotidiana de sus habitantes al no tener luz eléctrica. Ante las adversidades, familias innovan en vías alternativas para dotarse de energía como la cocina a leña o carbón, además de usar medios de transporte que se nutran de energía solar.

En diálogo con CNN, un ciudadano identificado como Osiris Hernández, guía turístico desde hace 29 años en el oeste cubano, detalló que ante la falta de luz los turistas "dejaron de llegar" y espera que algún día vuelvan: “Nos hemos ido adaptando poco a poco, porque hasta que en un futuro cambian o no tenemos que seguir luchando ”.

Como los apagones son constantes, cocinan con carbón y leña. Mientras hay electricidad, cargan los ventiladores de batería, que además sirven para iluminar, muelen el café en un molino y, cuando es necesario, recurren a las lámparas de aceite. En la noche y sin luz el ritmo cambia, pero la actividad no se detiene.

Como los apagones son constantes, cocinan con carbón y leña. Mientras hay electricidad, cargan los ventiladores de batería, que además sirven para iluminar.

En la zona rural de Viñales está la finca El Olivo, un proyecto de Osnel Corrales y su familia donde combinan ganadería, producción de lácteos y un restaurante. “Ya estamos pasteurizando a 93 grados y, ya cuando termine esta pasteurización, pasamos a la cuba y sigue el proceso de yogur, que es lo que estamos haciendo hoy”, sostuvo el padre de familia.

“Ya fuimos cambiando la materia energética: primero teníamos la planta, el grupo eléctrico, ahora tenemos el panel solar tiene capacidad de 20 kg, 12 kg y 20 de batería, que no es suficiente. Pero si, pasteurizamos y después continuamos el proceso en la cuba, donde terminamos el proceso en la yogurtera de elaboración de yogur”, agregó sobre cómo se adaptaron a la falta de electricidad.

El transporte, también un problema con la falta de luz

En Viñales y La Habana, el transporte público depende de triciclos eléctricos y sus dueños debieron actualizar la flota para que algunos lleven paneles solares como techo para ir recargando durante el día.

Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba, empresa estatal responsable del sector, publica a diario en sus redes un parte de la energía disponible y en su última publicación, de hoy, indicó que cuenta con "una disponibilidad de 1150 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1950 MW, con un pronóstico de afectación de 1980 MW".

El ingeniero y director de la entidad Rubén Campos Olmos reconoce que el deterioro de la red eléctrica fue progresivo: “Efectivamente, estamos ya desde hace unos años enfrentando dificultades para servir la demanda, que creció con los años", sostuvo y agregó que "un sistema eléctrico de cualquier país necesita todos los años poner nuevas capacidades y mantener las que tienen”.

Situación del SEN para hoy 30 de septiembre de 2026.



Se prevé, para el horario de máxima demanda, una disponibilidad de 1150 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1950 MW, con un pronóstico de afectación de 1980 MW en este horario. pic.twitter.com/UN7g5NkuyM — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) September 30, 2026

Donald Trump descarta una intervención militar en Cuba, que reconoció abrirse a "relaciones comerciales" con EEUU

El primero en referirse al tema fue Trump, que analizó la posibilidad de "hacer un acuerdo". "No creo que sea necesario el Ejército", le dijo el presidente estadounidense a la prensa en Casa Blanca, aunque añadió su presunta intención de "ayudar a Cuba" para "abrir" el país, dado que existen "cubano-estadounidenses que quieren regresar".

Las declaraciones llegan tras la consulta por pedido de apoyo al Comando Sur que, aunque no reviste el carácter de orden de despliegue, presupuso una posible escalada militar en un plazo de entre 90 a 120 días. Entre los recursos mencionados figuran un batallón encargado de coordinar transporte, combustible, mantenimiento y suministros; un batallón de ingenieros; y un comando para supervisar la logística de una eventual operación. La consulta también incluye una brigada médica, un destacamento quirúrgico para atender emergencias y una brigada de policía militar.

En el marco de su intervención en la Asamblea General de la ONU, el canciller cubano Bruno Rodríguez criticó que EEUU “por la vía de la intimidación y la coerción prohíbe a todos los países la exportación de combustibles a Cuba, lo que equivalen a un bloqueo naval”. Luego de calificar a esa acción como “una hostilidad permanente, abusiva y despiadada”, sostuvo que "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí".