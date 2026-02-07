Cuba anunció medidas para responder al bloqueo de combustible de EEUU

Estados Unidos aumentó la presión sobre la isla, tras lo que fue la intervención en Venezuela. Ante esto, la administración cubana anunció un paquete de medidas para afrontar la crisis energética.

El Gobierno de Cuba anunció un conjunto de medidas orientadas a sostener los servicios esenciales frente al endurecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, que —según indicaron desde La Habana— intensificó la presión sobre el abastecimiento de combustible hacia la isla.

En este escenario, el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga detalló que el programa apunta a garantizar el funcionamiento de las actividades críticas y acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable.

El funcionario, que además conduce el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, precisó que el combustible disponible será asignado prioritariamente a la generación eléctrica, el sistema hospitalario, el suministro de agua, la defensa nacional y aquellos sectores capaces de aportar divisas. En paralelo, se aplicarán restricciones inmediatas en la comercialización de combustible al público.

Dentro del esquema de emergencia, el transporte también sufrirá modificaciones. Se reducirá la frecuencia de trenes y servicios de ómnibus de larga distancia, se reorganizarán los recorridos urbanos y se dará preferencia al traslado de cargas, estudiantes, personal sanitario y actividades económicas consideradas estratégicas.

Por otro lado, el gobierno de Miguel Díaz-Canel informó que también promoverá el teletrabajo como alternativa para disminuir el consumo energético . El calendario escolar continuará con un formato flexible: se priorizará el nivel inicial y la educación primaria con mayor presencialidad, mientras que los demás niveles adoptarán esquemas semipresenciales.

Pérez-Oliva Fraga afirmó además que se resguardarán las cadenas de producción de alimentos y se fomentará la agricultura urbana. Ante la limitada disponibilidad de combustible para maquinaria, el plan contempla reforzar el uso de tracción animal y energías renovables para tareas de riego.

Turismo y exportaciones, bajo resguardo

El turismo —una de las principales fuentes de divisas— también se encuentra afectado por el bloqueo estadounidense y, en respuesta, Cuba anunció un programa de eficiencia energética junto con una compactación de servicios. Otras actividades exportadoras, entre ellas la industria tabacalera, también serán protegidas para sostener el ingreso de moneda extranjera.

En este contexto, Díaz-Canel defendió el jueves el derecho del país a acceder al petróleo para mitigar la crisis energética. El mandatario sostuvo que la situación se agravó tras la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que busca imponer aranceles a los productos de los países que comercien combustible con Cuba.