EEUU planea un bloqueo naval y total para Cuba: "No entrará nada"

Sería el primero desde la Crisis de los Misiles en 1962. Voces diplomáticas sostuvieron que la medida "ahora sería de verdad", tras el freno de suministro de petróleo venezolano por la captura de Maduro.

Se trataría del primer bloqueo naval en Cuba desde la Crisis de los Misiles en 1962. AFP

El presidente de EEUU Donald Trump planea un bloqueo naval y total para Cuba, en medio de una escalada de tensiones entre ambos países. La isla atraviesa un empeoramiento económico por el freno del ingreso del petróleo venezolano, tras la intervención militar que terminó con la captura del expresidente chavista Nicolás Maduro. En esa línea, voces diplomáticas republicanas sostuvieron que ahora el bloqueo en la isla "será de verdad y no entrará nada" de crudo.

Personal diplomático se reunió en las últimas horas en la Embajada de EEUU en La Habana y el representante de negocios estadounidenses Mark Hammer aseguró allí que “si todavía no tenés tu maleta lista, tenés que hacerla”, de acuerdo a una voz presente en el encuentro a CNN.

Donald Trump planea un bloqueo naval total para Cuba “Los cubanos se quejaron durante años del ‘bloqueo’. Pero ahora va a haber un bloqueo de verdad. No va a entrar nada. No llegará más petróleo”, indicó el funcionario ante diplomáticos estadounidenses y personal local, en relación con el término que usa el gobierno cubano para referirse al embargo económico estadounidense que ya supera las seis décadas.

Venezuela petroleo La dura advertencia del bloqueo se produjo semanas después de la redada estadounidense en Caracas que captó a Nicolás Maduro. La dura advertencia se produjo semanas después de la redada estadounidense en Caracas que mató a 32 militares y funcionarios de inteligencia cubanos que protegían a Maduro. La captura del chavista eliminó al aliado más cercano que tenía Cuba y cortó —quizás de manera permanente— su suministro de combustible.

Así, la Casa Blanca está considerando instituir un bloqueo naval en Cuba -y el primero desde que se descubrieron misiles soviéticos en la isla durante la crisis de 1962- para impedir que llegue cualquier envío de petróleo. Si EEUU sigue impidiendo el flujo de petróleo de Venezuela y presiona a los pocos aliados de petróleo que le quedan a Cuba a retirar sus envíos, los resultados serían catastróficos, según el analista de energía Jorge Piñón.

“Si la válvula del petróleo realmente se cierra, entonces Cuba enfrenta un colapso económico inminente. Sin petróleo, no hay economía”, indicó Piñón a CNN y agregó que “se acerca un huracán”. Las colas para conseguir gasolina en las estaciones de servicio cubanas se extienden horas y los precios de los tanques pueden costar cerca de u$s50, más de un salario mensual cubano. Potenciales aranceles a países que vendan petróleo a Cuba Como correlato, Trump amenazó con nuevos aranceles a bienes importados de países que le vendan o suministren petróleo a Cuba. Los nuevos gravámenes propuestos fueron delineados en una orden ejecutiva, aunque no se dieron detalles sobre tasas específicas ni a qué países podrían aplicarse. La medida establece que cualquier país que provea, directa o indirectamente, petróleo o productos derivados a Cuba podrá enfrentar tarifas adicionales sobre sus exportaciones al mercado estadounidense. El nuevo sistema no fija automáticamente los aranceles, sino que habilita un proceso de evaluación caso por caso, coordinado entre los departamentos de Comercio, Estado y Tesoro, junto con otras agencias federales.