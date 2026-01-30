El Gobierno recomienda no viajar a Cuba ante riesgo de crisis y posible bloqueo naval total de EEUU + Seguir en









Emitió un comunicado advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones de vida en Cuba y sugirió evitar viajes turísticos a la isla. La advertencia llega en un contexto de creciente presión de Estados Unidos.

El Malecón, en La Habana ámbito.com

La Cancillería argentina emitió este viernes un comunicado oficial en el que recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Cuba, ante el marcado deterioro de las condiciones de vida en el país caribeño.

“Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla”, señaló la Cancillería en el texto difundido este jueves. En la misma línea, el Gobierno sugirió a quienes ya se encuentran en territorio cubano “mantenerse atentos a la evolución de la situación”.

El comunicado detalla una serie de dificultades que afectan incluso a zonas turísticas. “Se registran faltantes de combustible, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”, enumeró el Palacio San Martín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2017306944986382429&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/zNUz6anN7K — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) January 30, 2026 La advertencia oficial se produce en un contexto de creciente tensión internacional, luego de que trascendiera que Estados Unidos analiza avanzar con un bloqueo naval y total sobre Cuba, que impediría el ingreso de combustibles y bienes esenciales a la isla. De concretarse, sería la medida más severa desde la crisis de los misiles de 1962 y podría profundizar la crisis económica y humanitaria que atraviesa el país caribeño.

Según revelaciones de medios internacionales, la Casa Blanca evalúa la medida como parte de una estrategia para aumentar la presión sobre el gobierno de La Habana, en un escenario ya agravado por la reducción de los envíos de petróleo desde Venezuela.

Por último, la Cancillería recordó que los argentinos que se encuentren en Cuba pueden comunicarse con la representación diplomática para recibir asistencia. “Asistencia consular en Cuba: [email protected]”, indicó el comunicado. Donald Trump analizó que "Cuba está a punto de caer" porque ya no obtienen petróleo de Venezuela En medio del despliegue de objetivos geopolíticos, que incluyeron castigos arancelarios a Corea del Sur en los últimos días, Donald Trump apuntó a Cuba y a la proximidad de su deposición. En simultáneo, se fio de su vínculo con las autoridades de Venezuela, a pesar de las recientes declaraciones de su actual presidenta. Durante una conferencia de prensa de Iowa, el presidente estadounidense introdujo él mismo la oportunidad para referirse a la isla caribeña. "No veo a nadie interesado en Cuba en esta sala", dijo, para luego agregar: "Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso". Al explicar su comentario, Trump aseguró que la administración cubana antes "obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen".