Donald Trump dijo que negocia con altos mandos cubanos y volvió a calificar a la isla como "nación fallida"

El presidente habló desde Mar-a-Lago, afirmó que busca un acuerdo con el gobierno cubano y advirtió sobre una crisis humanitaria, días después de firmar sanciones y una orden ejecutiva contra la isla.

El presidente de EEUU Donald Trump aseguró que mantiene contactos con altos mandos cubanos para buscar un acuerdo con la isla, a la que volvió a definir como una nación fallida con un grave problema humanitario . Las declaraciones se producen tras nuevas sanciones y una ofensiva diplomática de Washington.

El mandatario estadounidense confirmó que su administración abrió conversaciones directas con sectores de conducción del régimen cubano con la expectativa de alcanzar un entendimiento político. “ Estamos hablando con la gente de Cuba, con los altos mandos de Cuba, y veremos qué pasa ”, afirmó durante una conferencia de prensa.

En ese marco, Trump sostuvo que la situación de la isla se agravó en los últimos meses y vinculó ese deterioro con el debilitamiento del respaldo externo. “ Cuba es una nación fallida. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla ”, expresó.

El presidente también hizo referencia a los migrantes cubanos que residen en Estados Unidos y manifestó su intención de que puedan reencontrarse con sus familias. “ Quiero que la gente que vino aquí, que fue tratada horriblemente por Cuba, sea cuidada y pueda volver. Tienen familia allá y no han podido verlos en muchos años ”, señaló.

En la misma línea, insistió en que su gobierno ve margen para un entendimiento. “ Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Está en muy mal estado, tiene un problema humanitario ”, remarcó.

Tras imponer sanciones y aranceles, Donald Trump negocia con Cuba

Las declaraciones se conocieron a menos de una semana de que Trump firmara una orden ejecutiva que habilita la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba y declarara, en ese mismo acto, una emergencia nacional.

En el documento oficial, la Casa Blanca acusó al gobierno cubano de respaldar el terrorismo, de desestabilizar la región a través de la inmigración y la violencia y de promover “sus ideas, políticas y prácticas comunistas en todo el hemisferio occidental”.

A criterio del presidente, las políticas del régimen de La Habana “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La orden ejecutiva también advierte que “Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos” e incluso los invita a desarrollar en la isla capacidades militares y de inteligencia que, según Washington, representan un riesgo directo para su seguridad.

Trump ya se había referido al tema el mismo día de la firma del decreto, durante la presentación de un documental de la primera dama, Melania Trump. En ese contexto, lanzó una advertencia: “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”.

Consultado entonces sobre si su estrategia apuntaba a “ahogar” económicamente a la isla, respondió que ese término era “muy duro”, aunque volvió a definir al país caribeño como “una nación fallida”.

“Hay que sentirse mal por Cuba, porque han tratado muy mal a su gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados de manera injusta y que sueñan con volver”, agregó.

En paralelo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, había señalado días atrás que la administración norteamericana espera que, durante 2026, los ciudadanos cubanos puedan ejercer sus libertades fundamentales, una señal explícita de que la Casa Blanca apuesta a un cambio político en la isla.