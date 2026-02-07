Italia denunció un sabotaje en los ferrocarriles en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno

Estaciones importantes presentaron incidentes a la par de la inauguración del evento. Una de las más afectadas es la de Bolonia, que conecta ciudades de todo el país y las autoridades señalaron similitudes con incidentes durante los JJOO de Francia en 2024.

Italia denunció un " grave sabotaje" en los ferrocarriles al inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno. Se registraron presuntos ataques a la red ferroviaria del norte del país, lo que provocó graves interrupciones en los viajes en la región, de acuerdo con autoridades.

La policía informó de tres incidentes separados que implicaron daños a las líneas ferroviarias, bajo la hipótesis de estar relacionados con los Juegos.

Un incendio afectó la infraestructura ferroviaria entre Bolonia y Venecia , provocando retrasos de hasta dos horas y media. La policía encontró más tarde cables cortados y un dispositivo explosivo en lugares cercanos.

El Ministerio de Transporte italiano calificó los incidentes como un acto de "sabotaje grave". Además, la policía sumó que se prendió fuego a un cambio de vía cerca de Pésaro , en la costa adriática. Varias horas después, la policía descubrió cables eléctricos cortados cerca de Bolonia, junto con un artefacto explosivo rudimentario abandonado junto a una vía cercana.

La estación de trenes de Bolonia es un importante centro de transporte que conecta ciudades del norte y del sur, y de este a oeste.

Deportes - JJOO_opt.jpeg Autoridades italianas relacionaron estos hechos con otros similares en los JJOO de Francia en 2024.

"Estos actos de una gravedad sin precedentes no dañan en ningún caso la imagen de Italia en el mundo, una imagen que los Juegos harán aún más convincente y positiva", afirmó el viceprimer ministro y ministro de Transportes, Matteo Salvini.

Salvini comparó los acontecimientos con los Juegos Olímpicos de Verano de París, cuando saboteadores dañaron la red ferroviaria de alta velocidad de Francia. "Hay similitudes en la acción y el momento con el incidente francés", sostuvo a la AFP.

La línea ferroviaria estatal de alta velocidad de Bolonia tuvo que cerrar temporalmente, pero el tráfico volvió a la normalidad el sábado por la tarde. La ceremonia inaugural de los Juegos tuvo lugar el viernes por la noche en Milán. Los eventos se extienden a lo largo de cientos de kilómetros del norte de Italia, en lugares como los Alpes y las montañas Dolomitas.

Empresas en Italia deberán pagar por operar chatbots en WhatsApp

El giro desde una prohibición general hacia un esquema pago se concretó luego de varios meses de fricción entre Meta y la Autoridad de Competencia de Italia. A ese escenario se sumó, en los últimos días, que WhatsApp fue puesto bajo la lupa por parte de la Unión Europea (UE) que mantiene dudas sobre su funcionamiento.

“En los casos en que la ley nos exige ofrecer chatbots de Inteligencia Artificial a través de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) empresarial de WhatsApp, estamos implementando un precio para las empresas que opten por usar nuestra plataforma para ofrecer dichos servicios”, señaló un vocero de Meta al explicar el nuevo enfoque.

La decisión de la compañía fundada por Mark Zuckerberg es el resultado de un extenso tira y afloja con los reguladores antimonopolio. El conflicto se inició tras el lanzamiento de Meta AI en WhatsApp, en marzo de 2025, en distintos mercados europeos, incluida Italia.