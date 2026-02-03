Cuba registró por primera vez una temperatura de cero grados: por qué se trata de una marca histórica + Seguir en









El registro se produjo en la provincia de Matanzas y marcó un hito climático sin antecedentes en la isla, según datos oficiales del servicio meteorológico.

La formación de escarcha en zonas agrícolas reflejó el impacto de temperaturas inéditas para el clima cubano.

Cuba alcanzó este martes un récord climático inédito: por primera vez desde que existen mediciones sistemáticas, el termómetro descendió hasta los 0 grados Celsius, de acuerdo con información confirmada por el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El fenómeno tuvo impacto visible en la región, con formación de escarcha en zonas agrícolas, una postal completamente inusual para el clima tropical cubano. El observador encargado de la medición, Fidel Ruz, subrayó el carácter excepcional del episodio y describió la jornada como “una madrugada realmente fría”.

Temperatura mínima récord en Cuba El valor extremo se registró durante la madrugada en la estación meteorológica de Indio Hatuey, ubicada en la provincia de Matanzas. Con esta marca, quedó superado el anterior mínimo histórico de 0,6°C, que se mantenía vigente desde 1996, cuando fue reportado en la localidad de Bainoa, en la actual provincia de Mayabeque.

Desde el Insmet explicaron que el descenso térmico respondió al avance de una masa de aire polar, que provocó un enfriamiento generalizado en buena parte del país. En total, 32 estaciones meteorológicas reportaron temperaturas iguales o inferiores a los 10°C, con mayor incidencia en el centro y el occidente del archipiélago.

En Matanzas, los habitantes señalaron que el frío se sostuvo durante varios días consecutivos. “Fueron madrugadas heladas, algo que no estamos acostumbrados a vivir”, relató una vecina de la zona, reflejando el impacto de condiciones climáticas atípicas para la región.

En La Habana y áreas cercanas, la baja sensación térmica obligó a reforzar medidas de resguardo en los hogares. Especialistas indicaron que la combinación de cielos despejados, aire seco y vientos débiles favoreció una mayor pérdida de calor durante la noche. Ese escenario, sumado a un frente frío de intensidad excepcional proveniente del norte, permitió que Cuba alcanzara por primera vez el punto de congelación en sus registros oficiales.

Temas Cuba

frío