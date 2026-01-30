En medio de la incertidumbre política, embajadas y empresas activaron planes de evacuación de Cuba

En medio de la creciente presión de Estados Unidos sobre Cuba, embajadas y empresas internacionales empezaron a activar planes de contingencia y evacuación ante la incertidumbre política que acecha a la isla desde la incursión militar de Washington en Venezuela el pasado 3 de enero.
Las amenazas geopolíticas y el empeoramiento del panorama económico alertaron a representantes diplomáticos y empresariales en la isla.
Ante un empeoramiento del panorama económico y con la posibilidad latente de que Estados Unidos prepare una intervención militar en Cuba, representantes diplomáticos y empresariales empezaron a expresar su preocupación en las últimas semanas, según informaron fuentes de Europa y América Latina a la agencia de noticias EFE.
Un caso saliente de este escenario de alarma es el de la empresa multinacional Unilever, que ya comenzó a evacuar a las familias de sus empleados extranjeros en el país, según confirmaron a la misma agencia desde la compañía.
En la misma línea se pronunció una fuente diplomática en La Habana, quien afirmó: "Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios”.
En este panorama, algunas embajadas empezaron a abastecerse para poder afrontar largos períodos sin energía eléctrica, combustibles y agua. Se trata de eventualidades que podrían golpear a la isla en un contexto de grave asilamiento y crisis económica ante la presión estadounidense.
EEUU anunció aranceles para los países que vendan petróleo a Cuba
Para sumar al preocupante escenario que atraviesa Cuba, Estados Unidos incrementó este jueves la presión y anunció aranceles para aquellos países que le vendan petróleo a la isla. Según aseguraron desde la Casa Blanca, la medida apunta a "proteger la seguridad nacional y la política exterior de acciones malignas del régimen cubano”.
Además, acusaron al gobierno de Miguel Díaz-Canel de apoyar a “actores hostiles, terrorismo e inestabilidad regional”.
“La orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que proporcione directa o indirectamente petróleo a Cuba”, comunicó la Casa Blanca y autorizó a los secretarios de Estado y Comercio a tomar las medidas necesarias para implementar la medida.
Por su parte, Trump aclaró que dará marcha atrás con la medida si Cuba o los países implicados "toman medidas significativas para abordar la amenaza” o se alinean con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
