Delcy Rodríguez: "Basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela"

La flamante presidenta venezolana instó al arco político de su país a lograr soluciones internas sin intervención extranjera.

A pesar de los elogios de Trump, Delcy Rodríguez volvió a apuntar contra EEUU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , quien conduce el país luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, rechazó las órdenes de Washington y remarcó que deben ser la política local la que resuelva los conflictos internos.

"Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos", dijo en un acto televisado ante trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz.

Si bien aclaró que está abierta a discutir con quienes "piensen distinto", aclaró que todos los que "busquen el daño y el mal" deben ser " rechazados y separados de la vida nacional ".

En ese sentido, lanzó: "Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio", dijo sin dar ningún nombre, aunque la afirmación puede tomarse como una indirecta a la líder opositora María Corina Machado , quien se reunió días atrás con el presidente estadounidense Donald Trump para agradecer el avance de su país en Venezuela y la captura de Maduro.

A su vez, Rodríguez señaló que el viernes pasado convocó a un " verdadero diálogo " con distintos sectores políticos, tanto cercanos al oficialismo como opositores. La iniciativa quedó en manos de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Según declaró, su objetivo central es lograr que este diálogo lleve a "resultados concretos, inmediatos" desde Venezuela: "Que no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid", alentó la mandataria.

La relación entre Delcy Rodrgíguez y Donald Trump

A pesar de los dichos de Delcy Rodríguez, Trump aseguró que viene trabajando de buena manera con ella y la calificó como una "persona fantástica".

Incluso, la Casa Blanca confirmó que la flamante mandataria venezolana viajará a Washington para reunirse con Trump personalmente.

En el caso que la visita se concrete, sería el primer viaje de un presidente de Venezuela a EEUU en más de 25 años, exceptuando las visitas a Nueva York para las reuniones de las Organizaciones Unidas. La invitación muestra la cercanía de Washington con el gobierno interino tras la intervención y bombardeo de Caracas el pasado 3 de enero que llevó a la captura de Maduro, pero no destituyo a su cúpula de gobierno.